工人遭2鋼筋插入就醫 意外發現腫瘤手術切除

嘉義縣大林鎮一名張姓男建築工今年7月初工作時，不慎從高處摔落，遭2條80公分的鋼筋穿過胸腔及臀部，經大林慈濟醫院醫師搶救，順利取出鋼筋，撿回一命，但因張男有肝癌病史，醫師治療過程中發現他的肝臟腫瘤復發，以微創與傳統混合式手術順利切除。

移植外科主任尹文耀表示，張先生由兒子抱進急診室時意識清醒，院方立即啟動外科團隊全力搶救，並由消防隊合力將鋼筋剪短後，進行心、肺、腸、肝、腎電腦斷層檢查，影像顯示鋼筋直接穿過左側肺部，且持續出血，造成血胸、氣胸，小腸部位也有破洞、斷掉情況，緊急聯絡開刀房安排手術。

院方共花費5小時，才順利取出鋼筋，胸腔外科主任黃重傑表示，由於貫穿肺臟的鋼筋靠近心臟，拔除時須相當謹慎，一不小心偏離位置，隨時都可能大出血奪走性命，從左側臀部穿過腹部的鋼筋則由尹文耀拔除，他說張先生非常幸運，鋼筋穿入位置正好閃過腹腔主動脈。

尹文耀表示，張男術後逐漸康復，回顧病史影像時，發現原本的肝臟腫瘤復發為3公分大，旁邊還伴著另一顆2公分腫瘤，幸好惡性腫瘤未再轉移，他們以微創器械輔助完成手術，術後傷口小，約12公分左右，復原快、住院天數縮短，病人也不再因呼吸而疼痛，大幅降低肺炎風險。