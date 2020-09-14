快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友分享「濕毛巾」能讓冷氣更冷 空調業者：最好別用

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享，在冷氣上蓋上濕毛巾，即可讓冷氣變得更冷。圖擷取自Youtube
日本網友分享，在冷氣上蓋上濕毛巾，即可讓冷氣變得更冷。圖擷取自Youtube

炎炎夏日，不少人可能既想開冷氣圖個涼快，又怕溫度調太低，電費帳單嚇死人而猶豫吧？近日就有日本網友分享，如何用簡單的方法讓冷氣變得更冷，卻引出知名冷氣機業者大金空調出面勸導，希望大家不要使用這招。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，近日不少日本網友流傳一招「在冷氣室外機蓋上濕毛巾，就能讓冷氣效率提升」的密技。許多人因此有樣學樣，紛紛拿出水盆裝滿水，連著毛巾蓋在室外機上。

大金空調表示，讓室外機保持在陰涼處，可以提升效率。圖擷取自大金空調網站
大金空調表示，讓室外機保持在陰涼處，可以提升效率。圖擷取自大金空調網站

對此，大金空調也出面說明，表示雖然沒有實驗過，但理論上來講，這招會讓室外機和熱交換器的溫度降低，或許真的能讓冷氣變得更冷。但要小心水桶的掉落，以及毛巾蓋到抽風口，反而降低效率。此外大金空調也說，因不推薦在室外機機上堆放物品，所以不建議大家使用這招。

大金空調另外也提供兩種提升效率的正規方法，分別是保持室外機放在蔭涼通風處，以及定期清洗室內機的濾網。如果室外機已經放在日照強烈的地方，可用布幕或植物遮擋陽光。大金空調另也提供如何濾網的清洗影片，讓所有用戶都能簡單學會。

延伸閱讀

為何台灣國產冷氣屹立不搖？網友一面倒揭關鍵：這些人的最愛

她租到蟑螂屋冷氣又漏水 請師傅來修發現噁心真相

鬼月該搬嗎？房東換新冷氣後漲房租 房客想搬還被要求付油漆費

住家公共電費突暴增！ 一查才知鄰居飼養200多條娃娃魚

相關新聞

網友分享「濕毛巾」能讓冷氣更冷 空調業者：最好別用

炎炎夏日，不少人可能既想開冷氣圖個涼快，又怕溫度調太低，電費帳單嚇死人而猶豫吧？近日就有日本網友分享，如何用簡單的方法讓冷氣變得更冷，卻也引出知名冷氣機業者大金空調出面勸導，希望大家不要使用這招。

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣...

要下大雨啦！中央氣象局針對北北基發布大雨特報

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，今(14)日台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方及落石...

健保滿意度近9成 陳時中讚：證明台灣真的是有政府、會做事

行政院長蘇貞昌今早出席全民健康保險25周年活動時表示，健保署讓大家看病好、資料好，還可以抓到沒有遵守防疫規範趴趴走的人，...

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(14日)晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有...

七月看到鬼？ 藥物不良反應引幻覺

一名婦女焦急的前來藥局窗口詢問，述說媽媽這幾天吃了醫師新開的藥，兩天之後就一直提醒她說：「地上有很多水，要小心走路」，但...

青蔥盛產盤商不收田間蔥 農民憂蔥價崩盤　

蒜價飆漲，蔥價跌。三個月前青蔥市場交易價每台斤140元至150元，最近水蔥進入量產期，蔥價現今滑落到上價每台斤約60元，...

類固醇就算短期用 三種風險仍升高

類固醇俗稱「美國仙丹」，在癌症、如風濕免疫等全身性發炎疾病，扮演重要的角色，甚至在新冠肺炎等傳染性疾病，也可減少死亡率和...

80歲以上每5人有1人失智 高醫大推VR懷舊療法

銀髮海嘯來襲，失智長輩日增，衛福部委託台灣失智症協會調查，65歲以上每12人有1人失智，80歲以上提高到每5人有1人失智...

罕見天文現象「藍月」10/31萬聖節神秘登場

台北市天文館表示，10月31日萬聖節當晚將出現罕見天文現象「藍月」，也就是同個月份中的第2次滿月；雖然叫藍月，但顏色仍是...

勞動部「FUN年祭」開紅盤 展現在地產業能量

勞動部高屏澎東分署近年透過在地培力計畫，打開在地產業能見度，提升就業機會，今年更別具巧思結合國際旅展，規畫「展中展」，幫...

胖哥體重破百開會打瞌睡 減重後升官還交到女朋友

高雄市36歲黃先生一年多前體重163公斤、BMI值高達54，上班時常打瞌睡影響工作品質，擔任副主管多年無法升官，後來考量...

熱門新聞

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

韓式銅盤烤肉＋自助吧吃到飽299！年糕、炸醬麵無限吃

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。