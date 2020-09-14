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網友分享「濕毛巾」能讓冷氣更冷 空調業者：最好別用
炎炎夏日，不少人可能既想開冷氣圖個涼快，又怕溫度調太低，電費帳單嚇死人而猶豫吧？近日就有日本網友分享，如何用簡單的方法讓冷氣變得更冷，卻引出知名冷氣機業者大金空調出面勸導，希望大家不要使用這招。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，近日不少日本網友流傳一招「在冷氣室外機蓋上濕毛巾，就能讓冷氣效率提升」的密技。許多人因此有樣學樣，紛紛拿出水盆裝滿水，連著毛巾蓋在室外機上。
對此，大金空調也出面說明，表示雖然沒有實驗過，但理論上來講，這招會讓室外機和熱交換器的溫度降低，或許真的能讓冷氣變得更冷。但要小心水桶的掉落，以及毛巾蓋到抽風口，反而降低效率。此外大金空調也說，因不推薦在室外機機上堆放物品，所以不建議大家使用這招。
大金空調另外也提供兩種提升效率的正規方法，分別是保持室外機放在蔭涼通風處，以及定期清洗室內機的濾網。如果室外機已經放在日照強烈的地方，可用布幕或植物遮擋陽光。大金空調另也提供如何濾網的清洗影片，讓所有用戶都能簡單學會。
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