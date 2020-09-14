北市驗中秋月餅及烤用食材 1件農藥超標、3件標示不清

中秋佳節即將到來，為讓民眾安心食用月餅及開心烤肉，北市衛生局8月起進行月餅產品及烤肉用食材抽檢，總計抽驗116件產品，檢驗結果1件不符規定、不合格率0.86％，而標示查核結果則有3件不符規定，衛生局表示，產品殘留農業含量超標最高可罰2億元、標示不實誇大可罰400萬、標示不全最高罰300萬。

衛生局8月起至台北市月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市及大小型量販店等進行月餅產品及烤肉用食材抽檢，包含41件中秋月餅產品、10件烤肉調味醬、65件常見烤肉用食材。

檢驗項目包括防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等，檢驗結果1件「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧不符規定。

還有3件標示不合規定，包含1件「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」標示宣稱檢驗合格卻檢出殘留農藥、1件「紫玉酥」使用成分未完整標示，且未依含量多寡由高至低分別展開、1件「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，外包裝成分未標示。

衛生局指出，所有品質不符規定產定皆已要求業者即刻下架，針對「紫玉酥」標示不符規定已依法處辦。另外，經查「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」及「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」2產品來源分別為高雄市及新北市，已移請轄區衛生局依權責處辦。

產品若殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依規定可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；標示不實、誇大或易產生誤會者，可處4萬以上、400萬以下罰鍰；標示不全者則處3萬以上、300萬以下罰鍰。

衛生局呼籲，農友栽種蔬果施用農藥應符合相關法令，販售業者也應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留、產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查不合格產品來源；另外，也提醒民眾購買中秋月餅、烘焙餡料及烤用食材時，應注意產品是否新鮮或包裝完整。