快訊

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

抖音閃過抄家令？ 甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中醫師到宅施針用藥 癱瘓病人2個月後能用輔具走路

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉施姓鄉民兩個月前只能躺在床上，現在可以下床走路，坐在客廳讓衛福部彰化醫院中醫師梁惠宇（右）診治。圖／部立醫院提供
彰化縣埔心鄉施姓鄉民兩個月前只能躺在床上，現在可以下床走路，坐在客廳讓衛福部彰化醫院中醫師梁惠宇（右）診治。圖／部立醫院提供

彰化縣埔心鄉60歲的施姓鄉民一年多前接連遭逢車禍和中風，今年6月跌倒後臥床不起，家人代為申請中醫居家醫療，衛福部彰化醫院中醫師梁惠宇到宅施針用藥兩個月，施姓鄉民竟能使用助行器走路，歡喜地說「不放棄，總有希望。」

施姓鄉民今天左腳穿上副木，右手撐著助行器，慢慢走到住家門口，迎接搭乘部彰交通車前來的中醫師梁惠宇和個管師楊小嫻，的住家，施姓鄉民幽默地說，下一個復健目標是「帶美眉去散步」。

施姓鄉民去年4月騎機車和汽車相撞，腦部受創，手術救回一命，同年6月右腦動脈阻塞，造成左手和左腳癱瘓，只能靠助行器走路，今年6月不慎跌倒，從此臥床；他的妻子中風5年，家人白天要工作，同時照顧兩名行動不便的人，實在分身乏術，只能請居服員每天到宅服務。

施姓鄉民的妻子認為先生還有自行走路的希望，請家人代為申請彰化醫院居家醫療，除了神經內科醫師到家裡看診，並轉介中醫師梁惠宇到宅針灸、拔罐、用藥，兩個多月後，施姓鄉民奇蹟似的可以再度使用助行器走路。

兩個多月前，施姓鄉民躺在床上接受中醫師診治，今天坐在床邊，由梁惠宇針灸20多針和電針，同時在後頸及後背拔罐。梁惠宇表示，施姓鄉民的左側肌肉萎縮無力，透過針灸增強腹肌、背肌及癱瘓側邊的力量，刺激神經傳導，提升體力；拔罐則是活絡氣血，改善循環，再配合中藥調理後，施姓鄉民從癱軟臥床，進步到可以穩定坐著，再進步到能慢步行走，前後僅歷經2個月。

施姓鄉民是重大傷病病患，不必負擔醫療費用，醫護人員每半個月到宅居家醫療，病人只需支付50元車馬費；梁惠宇表示，中醫居家醫療限定因失能或疾病特性導致外出就醫不便，經評估有明確醫療需求者，經西醫合併治療轉介即受理。

中醫 醫師

延伸閱讀

為何一吃瓜就拉肚子？ 中醫師教你這樣判斷是那種體質

「白露秋分，一夜冷一夜」養肺潤燥，中醫師建議吃這些適度進補

針灸可治療身體不適 中醫師教你按穴位緩解頭痛

5NG行為可能引起不良反應！刮痧前中後，中醫師教你這樣做

相關新聞

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣...

要下大雨啦！中央氣象局針對北北基發布大雨特報

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，今(14)日台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方及落石...

健保滿意度近9成 陳時中讚：證明台灣真的是有政府、會做事

行政院長蘇貞昌今早出席全民健康保險25周年活動時表示，健保署讓大家看病好、資料好，還可以抓到沒有遵守防疫規範趴趴走的人，...

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(14日)晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有...

七月看到鬼？ 藥物不良反應引幻覺

一名婦女焦急的前來藥局窗口詢問，述說媽媽這幾天吃了醫師新開的藥，兩天之後就一直提醒她說：「地上有很多水，要小心走路」，但...

工人遭2鋼筋插入就醫 意外發現腫瘤手術切除

嘉義縣大林鎮一名張姓男建築工今年7月初工作時，不慎從高處摔落，遭2條80公分的鋼筋穿過胸腔及臀部，經大林慈濟醫院醫師搶救...

北市驗中秋月餅及烤用食材 1件農藥超標、3件標示不清

中秋佳節即將到來，為讓民眾安心食用月餅及開心烤肉，北市衛生局8月起進行月餅產品及烤肉用食材抽檢，總計抽驗116件產品，檢...

中醫師到宅施針用藥 癱瘓病人2個月後能用輔具走路

彰化縣埔心鄉60歲的施姓鄉民一年多前接連遭逢車禍和中風，今年6月跌倒後臥床不起，家人代為申請中醫居家醫療，衛福部彰化醫院...

37歲男橋腦中風 顱內動脈取栓手術延長治療黃金時間

新竹一名37歲的周姓男子日前突昏迷送急診，原以為是心臟問題導致昏迷，但住院後發現雙側手腳無力，經腦部核磁共振檢查，發現是...

影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

今年一連發生55歲影帝吳朋奉因腦中風去世，50歲金曲歌手嚴詠能也因心肌梗塞離世，彰化縣員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳...

單車族注意！新北16日有6小時借不到Youbike

新北交通局今宣布，為了提升新北市公共自行車服務品質，微笑單車公司將於9月16日凌晨0至6時，進行YouBike場站系統程...

周三前空氣逐漸轉差 高雄環保局提醒戴口罩

今天是周一上班日，高雄市環保局「空品報你知」提醒，即日起至周三16日，台灣附近的風場逐漸轉為「偏東風」，西半部開始有境內...

熱門新聞

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。