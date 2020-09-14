中醫師到宅施針用藥 癱瘓病人2個月後能用輔具走路

彰化縣埔心鄉60歲的施姓鄉民一年多前接連遭逢車禍和中風，今年6月跌倒後臥床不起，家人代為申請中醫居家醫療，衛福部彰化醫院中醫師梁惠宇到宅施針用藥兩個月，施姓鄉民竟能使用助行器走路，歡喜地說「不放棄，總有希望。」

施姓鄉民今天左腳穿上副木，右手撐著助行器，慢慢走到住家門口，迎接搭乘部彰交通車前來的中醫師梁惠宇和個管師楊小嫻，的住家，施姓鄉民幽默地說，下一個復健目標是「帶美眉去散步」。

施姓鄉民去年4月騎機車和汽車相撞，腦部受創，手術救回一命，同年6月右腦動脈阻塞，造成左手和左腳癱瘓，只能靠助行器走路，今年6月不慎跌倒，從此臥床；他的妻子中風5年，家人白天要工作，同時照顧兩名行動不便的人，實在分身乏術，只能請居服員每天到宅服務。

施姓鄉民的妻子認為先生還有自行走路的希望，請家人代為申請彰化醫院居家醫療，除了神經內科醫師到家裡看診，並轉介中醫師梁惠宇到宅針灸、拔罐、用藥，兩個多月後，施姓鄉民奇蹟似的可以再度使用助行器走路。

兩個多月前，施姓鄉民躺在床上接受中醫師診治，今天坐在床邊，由梁惠宇針灸20多針和電針，同時在後頸及後背拔罐。梁惠宇表示，施姓鄉民的左側肌肉萎縮無力，透過針灸增強腹肌、背肌及癱瘓側邊的力量，刺激神經傳導，提升體力；拔罐則是活絡氣血，改善循環，再配合中藥調理後，施姓鄉民從癱軟臥床，進步到可以穩定坐著，再進步到能慢步行走，前後僅歷經2個月。

施姓鄉民是重大傷病病患，不必負擔醫療費用，醫護人員每半個月到宅居家醫療，病人只需支付50元車馬費；梁惠宇表示，中醫居家醫療限定因失能或疾病特性導致外出就醫不便，經評估有明確醫療需求者，經西醫合併治療轉介即受理。