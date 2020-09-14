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37歲男橋腦中風 顱內動脈取栓手術延長治療黃金時間

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院放射科醫師李喬華表示，中風有治療黃金時間，顱內動脈取栓手術可延長治療時間。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院放射科醫師李喬華表示，中風有治療黃金時間，顱內動脈取栓手術可延長治療時間。記者陳斯穎／攝影

新竹一名37歲的周姓男子日前突昏迷送急診，原以為是心臟問題導致昏迷，但住院後發現雙側手腳無力，經腦部核磁共振檢查，發現是基底動脈血管阻塞，造成橋腦中風，經過醫師施以顱內動脈取栓手術，約半小時時間搶救，順利將血栓取出，術後周男意識回復，雙側的肢體也開始回復力氣。

中國醫藥大學新竹附設醫院放射科醫師李喬華表示，中風有治療黃金時間，以往只能使用靜脈血栓溶解劑，但只有在中風後3至4.5小時送達醫院的病患可使用。而顱內動脈取栓手術則有三大優點，首先是治療的時間能延長，從8小時甚至到24小時都有機會處理，第二，動脈取栓手術使用偏物理的方式將大動脈內的血栓移除，不像靜脈血栓溶解劑透過藥物，會有全身各部位出血的風險，第三是血管打通率更高。

大動脈中風往往造成更嚴重的症狀，更高的死亡率與致殘率，過去使用靜脈溶栓劑可打通率約3成，某些位置的血管甚至不到1成，但現在加上動脈取栓手術，可以達成7至9成的打通率，治療方式彼此相輔相成，讓有機會恢復的腦細胞再次獲得血流供應，給了生活功能回復的契機。

李喬華強調，2019年國人十大死因，腦中風仍在前5名，但可怕的不是它造成的死亡率，而是後續引發的致殘率，致殘導致病人可能長期的臥床，生活無法自行料理，需要家人全天候的照顧，日子久了，熱情與期待恢復正常的心被磨滅。

李喬華也指出，周姓病患從昏迷開始算起可能已中風近24小時，因病人非常年輕，一旦中風可能會導致終身肢體癱瘓，與家屬討論手術風險後，決定以顱內動脈取栓手術處置，因及時接受治療，配合住院期間與出院後的復健，再次回診時雙側肢體力量已正常，回到了正常生活。

李喬華提醒病患及家屬，中風發生時，一定要謹記黃金時間，及早送醫，越早接受治療越能拯救更多的大腦，越有機會取回自己與家人的美好人生。

新竹一名37歲的周姓男子基底動脈血管阻塞，造成橋腦中風，經過醫師施以顱內動脈取栓手術，約半小時時間搶救，順利將血栓取出。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹一名37歲的周姓男子基底動脈血管阻塞，造成橋腦中風，經過醫師施以顱內動脈取栓手術，約半小時時間搶救，順利將血栓取出。圖／中醫大新竹附醫提供

腦中風 手術 新竹

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