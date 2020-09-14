快訊

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

抖音閃過抄家令？ 甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰表示，因心血管疾病年輕化，有的病患僅是覺得累、會喘、胃痛、手酸，但一檢查竟是血管早已阻塞，連帶心肌梗塞，所以千萬不要忽視小症狀而延誤就醫。圖／員榮醫院提供
員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰表示，因心血管疾病年輕化，有的病患僅是覺得累、會喘、胃痛、手酸，但一檢查竟是血管早已阻塞，連帶心肌梗塞，所以千萬不要忽視小症狀而延誤就醫。圖／員榮醫院提供

今年一連發生55歲影帝吳朋奉因腦中風去世，50歲金曲歌手嚴詠能也因心肌梗塞離世，彰化縣員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰表示，因心血管疾病年輕化，有的病患僅是覺得累、會喘、胃痛、手酸，但一檢查竟是血管早已阻塞，連帶心肌梗塞，所以千萬不要忽視小症狀而延誤就醫。

陳裕峰說，病患若持續幾天的胸悶，或走路會喘、冒冷汗很不舒服，最好就到醫院檢查是否有心血管疾病，有些心肌梗塞病患甚至是以手痛、牙齦痛等方式呈現，更容易讓病患忽視。

曾有一名病患原本到醫院是要檢查手，說手非常酸，還以為是搬東西去扭到，醫師後來覺得不對勁，一檢查血管已完全阻塞，屬於急性心肌梗塞，陳裕峰說，一開始病人還不相信，以為自己不是只有手痛嗎？其實因為心臟缺氧，缺氧連帶手都會酸。

陳裕峰說，還有病患是胃不舒服、悶痛，一檢查也是心肌梗塞，因為連接心臟的冠狀動脈阻塞，因靠近胃部，缺血缺氧，連帶胃也不舒服。

心血管疾病除了和遺傳有關，高血壓、高血糖、高血脂的三高病人都是高危險群，由於現代飲食許多年輕人喜歡吃炸雞、含糖飲料等飲食，加上熬夜、抽菸與壓力問題、空氣品質不良等，也都讓心血管疾病年輕化。

曾有一名25歲廚師因胸悶來看診，一檢查也是心肌梗塞，陳裕峰說，廚師因為長期勞累，一天二包菸抽菸提神，卻年紀輕輕就心肌梗塞，有些年輕人以為自己還年輕不怕熬夜，加上若運動不足，血液循環不好，這些不良習慣都可能衍生心血管疾病。

所以只要有莫明的胸悶、心悸、容易喘，甚至精神不好都可能是因為心血管問題缺氧，或是手腳沒力、視力模糊、嘴角抽動，也可能是血管阻塞的腦中風都應即早就醫檢查，掌握黃金治療期。

心肌梗塞 心血管疾病 腦中風

延伸閱讀

明天嚴詠能追思會 將以啟程音樂會「詠抱土地」

嚴詠能倒地去世 醫師：若現場有AED可能結果完全不同

嚴詠能明天告別式 林生祥臉書追憶好友

嚴詠能曾為田中馬作曲 魏明谷： 謝謝您陪我們追求理想

相關新聞

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣...

要下大雨啦！中央氣象局針對北北基發布大雨特報

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，今(14)日台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方及落石...

健保滿意度近9成 陳時中讚：證明台灣真的是有政府、會做事

行政院長蘇貞昌今早出席全民健康保險25周年活動時表示，健保署讓大家看病好、資料好，還可以抓到沒有遵守防疫規範趴趴走的人，...

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(14日)晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有...

七月看到鬼？ 藥物不良反應引幻覺

一名婦女焦急的前來藥局窗口詢問，述說媽媽這幾天吃了醫師新開的藥，兩天之後就一直提醒她說：「地上有很多水，要小心走路」，但...

工人遭2鋼筋插入就醫 意外發現腫瘤手術切除

嘉義縣大林鎮一名張姓男建築工今年7月初工作時，不慎從高處摔落，遭2條80公分的鋼筋穿過胸腔及臀部，經大林慈濟醫院醫師搶救...

北市驗中秋月餅及烤用食材 1件農藥超標、3件標示不清

中秋佳節即將到來，為讓民眾安心食用月餅及開心烤肉，北市衛生局8月起進行月餅產品及烤肉用食材抽檢，總計抽驗116件產品，檢...

中醫師到宅施針用藥 癱瘓病人2個月後能用輔具走路

彰化縣埔心鄉60歲的施姓鄉民一年多前接連遭逢車禍和中風，今年6月跌倒後臥床不起，家人代為申請中醫居家醫療，衛福部彰化醫院...

37歲男橋腦中風 顱內動脈取栓手術延長治療黃金時間

新竹一名37歲的周姓男子日前突昏迷送急診，原以為是心臟問題導致昏迷，但住院後發現雙側手腳無力，經腦部核磁共振檢查，發現是...

影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

今年一連發生55歲影帝吳朋奉因腦中風去世，50歲金曲歌手嚴詠能也因心肌梗塞離世，彰化縣員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳...

單車族注意！新北16日有6小時借不到Youbike

新北交通局今宣布，為了提升新北市公共自行車服務品質，微笑單車公司將於9月16日凌晨0至6時，進行YouBike場站系統程...

周三前空氣逐漸轉差 高雄環保局提醒戴口罩

今天是周一上班日，高雄市環保局「空品報你知」提醒，即日起至周三16日，台灣附近的風場逐漸轉為「偏東風」，西半部開始有境內...

熱門新聞

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。