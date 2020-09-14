影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

今年一連發生55歲影帝吳朋奉因腦中風去世，50歲金曲歌手嚴詠能也因心肌梗塞離世，彰化縣員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰表示，因心血管疾病年輕化，有的病患僅是覺得累、會喘、胃痛、手酸，但一檢查竟是血管早已阻塞，連帶心肌梗塞，所以千萬不要忽視小症狀而延誤就醫。

陳裕峰說，病患若持續幾天的胸悶，或走路會喘、冒冷汗很不舒服，最好就到醫院檢查是否有心血管疾病，有些心肌梗塞病患甚至是以手痛、牙齦痛等方式呈現，更容易讓病患忽視。

曾有一名病患原本到醫院是要檢查手，說手非常酸，還以為是搬東西去扭到，醫師後來覺得不對勁，一檢查血管已完全阻塞，屬於急性心肌梗塞，陳裕峰說，一開始病人還不相信，以為自己不是只有手痛嗎？其實因為心臟缺氧，缺氧連帶手都會酸。

陳裕峰說，還有病患是胃不舒服、悶痛，一檢查也是心肌梗塞，因為連接心臟的冠狀動脈阻塞，因靠近胃部，缺血缺氧，連帶胃也不舒服。

心血管疾病除了和遺傳有關，高血壓、高血糖、高血脂的三高病人都是高危險群，由於現代飲食許多年輕人喜歡吃炸雞、含糖飲料等飲食，加上熬夜、抽菸與壓力問題、空氣品質不良等，也都讓心血管疾病年輕化。

曾有一名25歲廚師因胸悶來看診，一檢查也是心肌梗塞，陳裕峰說，廚師因為長期勞累，一天二包菸抽菸提神，卻年紀輕輕就心肌梗塞，有些年輕人以為自己還年輕不怕熬夜，加上若運動不足，血液循環不好，這些不良習慣都可能衍生心血管疾病。

所以只要有莫明的胸悶、心悸、容易喘，甚至精神不好都可能是因為心血管問題缺氧，或是手腳沒力、視力模糊、嘴角抽動，也可能是血管阻塞的腦中風都應即早就醫檢查，掌握黃金治療期。