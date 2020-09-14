健保滿意度近9成 陳時中讚：證明台灣真的是有政府、會做事

健保25周年活動。取自官網 行政院長蘇貞昌今早出席全民健康保險25周年活動時表示，健保署讓大家看病好、資料好，還可以抓到沒有遵守防疫規範趴趴走的人，善用大數據健康存摺，才幾個月就因為實名制從168萬變成500萬人登錄。他說，健保滿意度之高，證明了如果每項施政都能讓民眾支持有多好。

衛生福利部長陳時中也大讚健保在這次疫情中，化危機為轉機，證明台灣真的是「有政府、會做事。」

衛生福利部全民健保署長李伯璋上午表示，健康存摺登錄人數在九月初突破500萬，背後最大的推手是蘇貞昌，主要是今年因應防疫需求，蘇貞昌幫忙推廣口罩實名制2.0採網路購買，在臉書貼文告訴民眾，不會使用網路買口罩的人也可以帶著相關證件及手機到健保署服務據點臨櫃辦理，就有專人協助綁定手機，完成口罩預購，借助蘇貞昌的高人氣、登高一呼，才使得健康存摺的登錄人數爆增。

李伯璋指出，從2013年實施二代健保迄今全民納保率高達99.84%，超過2,390萬人納保，健保特約醫療院所特約率近93%，2019年全民健保的滿意度更高達89.7%。健保署感謝國人同胞及醫療提供者過去25年來對健保的支持，健保署會繼續為保障全民的健康權利而努力，成為民眾與全家人永遠的健康好夥伴。

另外，健康存摺的功能在過去四年間不斷地精進，除了幫助民眾掌握自身就醫情形、用藥及檢驗檢查等資料，還能透過眷屬功能管理家中長輩及小孩的各項健康資訊，是關懷親人的健康平台。今年8月起新上線的功能還有增加「就醫簡歷」，民眾可查看自己每年度的就醫次數，還有每年使用的健保點數、所繳交的部分負擔，還能依照自訂篩選條件，查看就醫歷程，希望民眾多多利用。

為慶祝健康存摺登錄歷次突破168萬人及500萬人，健保署今舉辦抽獎，凡在2019年1月1日起至2020年2月10日健康存摺登錄破168萬人期間，以及截至2020年9月8日破500萬人期間，曾登錄過健康存摺的國民，即自動具有抽獎資格。詳細中獎名單將於明天（2020年9月15日）公布於健保署網站 ，也會以簡訊通知所有中獎者後續領獎事宜。