這口罩太華麗根本高級訂製服等級！RVDK大氣捐拍賣

今年年度最熱門單品絕對是口罩！八月底VMA頒獎典禮上女神卡卡（Lady Gaga）以各種超華麗的口罩裝登台演出引起熱議，是否想問哪裡可以入手這樣高級訂製服等級的華麗口罩？國際拍賣行佳士得（Christie’s）與荷蘭鬼才設計師羅納德范德坎普（Ronald van der Kemp）聯手推出「Couture for Change」拍賣，將於9月17日起至30日止於www.christies.com舉行網路慈善拍賣，由羅納德范德坎普創立的品牌RVDK捐出29個別具創意的獨特口罩，以無底價形式拍賣，所得收益將會撥捐The Refugee Company。

曾於Bill Blass、Barneys NY、Guy Laroche、Céline 及 Michael Kors等多個國際精品擔任設計師及創意總監的羅納德范德坎普，以出人意表的破格創意為人所知，並於2014年創立全球首個關注道德及可持續發展的時裝品牌的RVDK，為半高級訂製服品牌。他在全球疫情最嚴峻的4月底時宣布，將捐出29款設計創意澎湃的手工訂製口罩，每款口罩並附上設計師的原版裱框草圖，拍賣收益將會撥捐由難民營運的The Refugee Company，最近於荷蘭開設首間本地口罩工廠。