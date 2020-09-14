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男童嘔吐意外在肚子裡發現5白點 醫師：快停售巴克球

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
一歲男童將家裡的巴克球吞到肚子裡，今手術順利取出。圖/取自臉書
一歲男童將家裡的巴克球吞到肚子裡，今手術順利取出。圖/取自臉書

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天在臉書上分享一個特殊的病例，一歲的小男童因為嘔吐、懷疑腦震盪而就醫，卻意外發現誤吞有磁性的巴克球，造成腸壁受損，但是家人之前根本就沒有發現孩子吞了巴克球，還好發現的早，否則可能腸穿孔。

你家也有巴克球嗎？謝宗學表示，如果家裡有小的孩子，趕快把巴克球丟掉，國外已經有不少誤食的案例，造成嚴重的後果。他並建議政府禁止巴克球在台灣販售。

巴克球是一種有磁性的小球，可以隨著個人的想像，排列出各種不同的變化，是一種最近流行的益智玩具，但是原本是設計給成人使用，卻讓許多兒童也感興趣，因而發生誤食意外。

謝宗學在臉書上分享這個案例，1歲多的男童因為前一天滑倒撞到頭部後開始噁心嘔吐，到急診室後經過醫師診視安排頭部電腦斷層掃描，並沒有發現異常。因為持續嘔吐，考慮腸胃道疾病，安排了腹部X光，意外發現有5顆相連在一起的「白亮球形異物」在腸道中。

仔細詢問病史，家長表示沒有看到孩子誤食異物的經過，但家中的確是有巴克球玩具，哥哥姊姊有時候會拿出來玩。

會診小兒外科，經過仔細評估，決定手術將巴克球取出，理由是巴克球是強力磁鐵，散落在腸道不同部位時，容易連同腸壁吸附在一起，可能造成腸壁缺血、壞死，甚至穿孔，最後演變成腹膜炎危及生命。幸好，手術中發現雖然腸壁有多處缺損，但沒有穿孔，經過小兒外科醫師巧手修補，再住院治療一個多星期，最後孩子平安出院。

如果上網搜尋，可以發現已經有許多位兒科醫師分享過兒童巴克球誤食經驗，表示類似的意外不斷發生。雖然在台灣販賣的巴克球有警語禁止給 14 歲以下的兒童使用，但只要巴克球進入家庭，難保完全不會讓幼童接觸，最常出現的橋段是哥哥姊姊玩完後沒有將巴克球收好，年紀小的弟弟妹妹好奇趁機接觸，一不小心發生誤食意外。

許多國家為了兒童安全直接禁止巴克球販售，建議政府立法禁止巴克球在台灣販售，因為只要巴克球進入家庭，誤食意外就可能發生。在政府明令禁止巴克球販售前，可以做的是絕對不要購買巴克球相關玩具給孩子玩；若家中已經購買，建議將它丟入資源回收桶；公開場合的兒童遊戲區若有巴克球玩具，懇請業者將之移除。因為只要兒童發生誤食意外，有很大的機率需要全身麻醉、接受開腹手術移除巴克球，萬一造成腸胃道穿孔甚至有生命危險。

能讓孩子訓練協調、發揮創意的玩具有很多，少了巴克球一項不會有任何影響，何必讓孩子「冒險」玩？即使有家長在一旁監督，發生誤食的過程通常只有短短幾秒，跟本來不及阻止，不要讓孩子有機會接觸到巴克球才是規避風險的根本方法！

巴克球是一種最近流行的益智玩具。圖／取自網路
巴克球是一種最近流行的益智玩具。圖／取自網路
一歲男童將家裡的巴克球吞到肚子裡， X光下可以看到五個閃亮的白點。圖/取自臉書
一歲男童將家裡的巴克球吞到肚子裡， X光下可以看到五個閃亮的白點。圖/取自臉書

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