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少臭一點！專家調整養豬飼料蛋白質量 糞便氮少一點

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
收集豬糞便。圖／畜試所提供
收集豬糞便。圖／畜試所提供

畜牧場近年被民眾視為「鄰避設施」，主要是排泄物及汙水造成臭味以及環境污染。為降低豬隻豬糞尿氮的排泄量，農委會畜試所調整飼料配方，發現可降低飼料成本外，還能減少糞便中氮排泄量。

根據畜試所的飼料配方調整，調降4%肉豬傳統飼糧粗蛋白質含量（生長期由16%降至12%，肥育期由14%降至10%），並補充人工合成胺基酸，包括0.28%離胺酸、0.1%羥丁胺酸與0.04%色胺酸，進行生長肥育期豬隻試驗，發現其對肉豬生長性能幾乎相似 (包括增重、飼料採食量及換肉率等），並無不良影響，而糞便中氮排泄量較傳統飼糧降低15至21%，同時也降低0.14元/kg飼料成本。

畜試所表示，目前國內養豬業者面臨常無法落實空、水廢污染防治工作，以及畜舍老舊、人力老化及豬病困擾等問題，嚴重威脅養豬產業的永續發展。隨著環保意識高漲，養豬場如無法落實空、水廢污染防治工作，將會限縮國內養豬產業的發展。

畜試所表示，目前國內養豬飼糧常以粗蛋白質含量作為飼糧配方的設計依據，容易發生飼糧胺基酸不平衡及營養浪費的問題，除造成飼料成本增加，未被利用的蛋白質需藉由糞尿排泄，時常衍生河川水質優氧化及增加豬場周遭臭味等環保問題。

因此，為改善該情況，畜試所降低4%肉豬傳統飼糧粗蛋白質含量，並補充人工合成胺基酸的飼料配製技術，或以理想蛋白質觀念進行豬隻飼養，讓國內養豬產業更符合友善環境與環保的要求。

老化 農委會

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