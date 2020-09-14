吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(14日)晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有一些降雨；今天大氣仍不穩定；秋老虎來了，民眾注意防曬，午後也要留意熱對流。

中央氣象局表示，今天天氣晴朗炎熱，中午前後嘉義市地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為高溫黃色燈號。

氣象局提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

吳德榮說，根據最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(14日)仍盛行東北風，迎風面北台灣雲量略多；北海岸及宜蘭地區易為有局部短暫陣雨；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，應注意較大雨勢。今天各地區氣溫：北部23至34度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至35度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天(15日)至週五(18日)，另一鋒面由華中移出，並逐漸南移至北部海面，台灣附近風向轉為偏南風。明天至週四，各地天氣晴朗、中午微熱，高溫又升至36度以上，為「秋老虎」的天氣型態；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他表示，週五水氣增多，大氣不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍擴大，有較大雨勢。週六(19日)、週日（20日）鋒面南下，此波結構較前一波強，鋒前鋒後的溫差也較大，北台降溫明顯、天氣轉涼，其他地區也略下降；至於降雨的程度則與熱帶擾動的外圍水氣略有關係，有「不確定性」尚待進一步觀察。

氣象達人彭啟明則說，今天仍是偏東風影響，不過天氣型態會逐漸恢復夏季型的天氣，主要的降雨回到山區午後熱對流雷雨，接下來一直到下週五(18日)這段期間大致都是這種夏季的天氣，上午大致為多雲到晴，但是山區午後容易出現局部熱對流雷雨的情況，有時仍會有局部短時較大雨勢，溫度也會再度升高，尤其是到了下週四、五兩天，可能又會有比較熱的高溫出現機會，雖然時序上9月份已經是台灣的初秋，不過夏天的腳步仍未走遠，還是會有高溫再度發生的可能性。