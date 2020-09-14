向陽看張貴興 「讓讀者讀到驚恐卻又無法放手」

張貴興贏得第七屆聯合報文學大獎的長篇小說「野豬渡河」，出版後氣勢如虹，囊括馬來西亞花蹤文學獎、香港紅樓夢文學獎、台灣金鼎獎、台灣文學金典獎等大獎。小說家駱以軍形容張貴興的筆讓他想到法國後印象派畫家盧梭的畫，文字彷彿長出斑斕的羽毛，其對細節的描寫功力如「變態的工匠技藝」；向陽則形容張貴興的小說往往讓讀者「讀到驚恐卻又無法放手」。

聯合報昨邀來第七屆聯合報文學大獎評審，包括詩人向陽、楊澤、學者張瑞芬與小說家駱以軍，在主持人楊照的穿針引線之下，針對張貴興的作品舉行高峰對談。張貴興發表「野豬渡河」前，足足有17年的時間沒寫任何作品，眾人最好奇的是，這段時間張貴興怎麼了？為什麼停筆？

張貴興回答，這段時間擔任中學教師忙於教學，「我自己也感到慚愧與內疚」，但他持續閱讀與寫日記，「寫日記也是一種寫作。」張瑞芬則認為，作家「沒寫的時候就是為下一部小說作準備。」

張貴興生於馬來西亞，在台灣居住近40年並取得中華民國國籍，但在文壇仍被定位為「馬華作家」。向陽認為，馬華文學在台灣之所以重要，「是因為文學而非馬華」，在文學的版圖之中，族群的標籤並不重要。

「為什麼台灣人要讀馬華文學？」楊澤認為，張貴興的小說不僅豐富了台灣人的文化視野，書中還有「與我們交叉的歷史經驗」，可以互相對照。他形容已辭世的國家文藝獎得主李永平，加上張貴興和小說家黃錦樹，這三位馬華作家是「沙漠中的三座孤峰」，每次出手都是「里程碑式的東西」，形成台灣文學的絕美風景。

向陽認為，張貴興擁有敏銳的歷史感與「不合理卻又合理的魔幻想像力」，在新世紀重現80年前的婆羅洲砂拉越，帶給現代讀者新的感動。他形容張貴興的小說往往讓讀者讀到驚恐卻又無法放手，「這是小說家的功力」。