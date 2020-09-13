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「好的產品為何要消滅」 業者：七期環保油車是趨勢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
業者指出，七期油車的燃燒效率、排汙減量比老舊機車改善很多，相對環保。本報資料照片
業者指出，七期油車的燃燒效率、排汙減量比老舊機車改善很多，相對環保。本報資料照片

針對環團、學者要求政府訂定燃油機車退場期程，油車業者認為，應交由市場機制決定，若電動機車可提高騎乘效率跟安全，消費者自然會埋單，且七期油車燃燒效率、排汙減量都比老舊機車改善很多，「沒有理由被消滅」。

台灣區車輛工業同業公會機車產業政策小組召集人吳添福指出，業界研究推估，若將全台1400萬輛機車汰換成七期油車，細懸浮微粒（PM2.5）將僅剩目前的不到1%。五期以後油車的化油器改為噴射引擎，七期油車更提高燃燒效率，每公升油可跑將近50公里，相較二行程老車只能跑30公里，對降低汙染排放物幫助很大。

吳添福說，七期油車已是未來趨勢，台灣機車產業領先其他國家，占有一定的外銷能量，對行政院「油電併行」政策樂觀其成。至於油車是否要被淘汰，應該尊重市場機制，過去以來二行程機車轉成四行程機車、化油器也進化為噴射引擎，若電動機車可以達到更高的效率跟安全要求，不必刻意喊出退場機制，消費者就會自然選擇。

中華民國機車商業同業公會全國聯合會秘書長簡永寬表示，行政院曾提出2035年禁售燃油機車，但明明廠商可以研發環保六期、七期油車，「好的產品為何要消滅？」車廠都願意遵守愈來愈嚴格的環保法規，政府不應該強制禁售。

簡永寬表示，七期油車對環境有很大保障，環保署補助方向沒錯，但七期油車原定明年上市，有些廠商為配合環保署鼓勵才於今年提前展售，其他尚未推出七期油車的車廠生意因此受影響，業界近期研議，希望六期油車未來也納入換購補助。

電動機車 環保署

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