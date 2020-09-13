印度2026年禁售燃油機車 環團：台灣沒理由做不到

環保署稱七期油車總汙染物削減量為四期油車的99%，且偏鄉充電站不足、需要爬坡，因此今年補助油車。環團指出，若考量城鄉差距，也應針對各縣市狀況訂出油車、電車差異補助，而非齊頭式看待，機車量更多的印度都訂定2026年起禁售油車，台灣沒理由做不到。

七期油車比老舊油車環保，但跟電動機車仍有不小差距。環保署委外研究報告顯示，七期油車二氧化碳排放量為電車111倍、非甲烷碳氫化合物為35倍、氮氧化物為2.2倍。外界質疑，目前電車用電多來自燃煤發電，但從能源生產到行駛階段的整體「燃料生命周期」汙染物排放相比，七期油車仍高達電車的27倍。

台大風險中心博士後研究員趙家緯指出，台灣人一台機車普遍騎十多年，今年首開先例補助油車，導致未來十年都受影響，對空汙改善或減碳都不利，在台灣產業轉型、運具轉型的關鍵時刻「倒退走」。

趙家緯說，近期國際油價下跌助長購買油車誘因，且目前機車空汙費率低、也未收取碳費，形同對油車的「隱形補貼」，環境汙染、排碳成本原本應該反映到市場價格上，現在卻加碼補助換購，錯誤政策有必要檢討。

針對城鄉差距問題，地球公民基金會副執行長蔡中岳認為，各縣市條件不同，環保署補助可以考慮差異化，花東幅員廣大、充電站也許不夠多，但台北市充電站比加油站多，毫無理由補助油車。

蔡中岳表示，世界各國陸續提出更進步的燃油機車退場期程，就算不跟歐美國家比，光是機車數量估計超過一億輛的印度，都敢說2026年禁售燃油機車，比行政院胎死腹中的2035年目標相比更積極，台灣沒有理由做不到。