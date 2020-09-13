一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」預報下周天氣，周一至周五北海岸及東北部雨勢減緩，各地山區及近山區有午後雷陣雨，東南部、恆春半島則有短暫陣雨，周末受鋒面影響將變天，北部、東半部降雨機率提高，氣溫降低。

受到東北風及地形影響，環境不穩定，氣象局指出，今日基隆北海岸、台北市的山區有豪大雨發生，到中午前後才趨緩。提醒基隆北海岸、東北部地區的民眾，今天夜裡到明天清晨還有機會出現局部大雨或短時豪雨，仍要多加注意。

氣象局表示，周一白天開始到周五這段期間，太平洋高壓的勢力會稍稍增強，北海岸、東北部雨勢漸緩，各地將以多雲到晴，山區及近山區有午後雷陣雨天氣為主。東南部、恆春半島除午後雷陣雨之外，偶有對流自海面移入，也有機會出現短暫陣雨。

氣象局說，周末要留意北方鋒面系統的發展，北部及東半部降雨機率有機會進一步提高，天氣也會稍稍轉涼。