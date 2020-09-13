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減碳走回頭路？ 環保署今年補助油車高達電車4.5倍

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今年機車汰舊換新已補助8萬5421輛七期油車。本報資料照片
環保署今年機車汰舊換新已補助8萬5421輛七期油車。本報資料照片

為降低移動汙染源，環保署推動「汰舊換新」補助購買電動機車，今年首度納入換購七期燃油機車補助5000元。據統計，環保署今年為止已補助8萬5421輛七期油車，電動自行車及電動機車等補助則是1萬8753輛，七期油車補助數量是電動車的4.5倍，挨批減碳「大走回頭路」。

行政院在賴清德任內拍板「2035年禁售燃油機車」，引發燃油機車產業強烈反彈，草草喊卡無疾而終，取而代之的是蘇貞昌去年喊出的「油電併行」，環保署今年隨即端出七期油車補助。

在行政院、環保署「帶動」下，今年全台有12個縣市環保局加碼祭出七期油車補助，從1500元到1萬元不等，雙重帶動油車買氣。交通部最新統計，七月油車領牌數高達8.6萬輛，站上近三年新高。

燃油機車業者表示，七、八月大學生準備開學買氣較旺，今年機車總銷售量預估達90萬輛，可望比去年稍好，原因包括新增環保署補助，加上交通部ABS補助到年底，許多消費者趕在今年購車。

中興大學環境工程系教授莊秉潔批評，再生能源占比增高，電動機車汙染將愈來愈少，推廣速度都稍嫌太慢，現在環保署還用空汙基金補助油車「很奇怪」，許多人將貪小便宜購買油車，與全球減碳趨勢相反，根本是大走回頭路。

莊秉潔指出，「2035年禁售燃油機車」取消後，整個政策方向都亂套，許多國家已訂出燃油機車退場機制，台灣反而退縮，應重新訂立新的目標。

環保署空保處長蔡孟裕表示，七期油車汙染物比四期油車削減量超過99%，對環境也有一定幫助。偏鄉地區換電站不普及，地形上也有爬坡需求，不適合騎乘電動機車，考量城鄉差距，才採取油電併行補助。

蔡孟裕說，淘汰老舊機車並購買重型電動機車跟七期油車，今年各補助5000元，明年則遞減為3000元，2022年補助辦法將在適當時機研擬是否調整。

環保署今年編列3.55億元補助汰舊換新，但預算早已用罄，光是油車就用掉4億元，明顯排擠預算。蔡孟裕說，已向行政院爭取追加2.9億元，不會提前結束補助。

環保署 電動機車

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