遠百信義A13傍晚突停電 周日消費力受挫

台北市信義區的遠百信義A13館，今（13）日傍晚6點多突然發生停電狀況，至截稿時間仍未恢復供電，由於今日為周日假日，百貨公司營業時間到晚上9點半，預期這次停電將造成周日遠百信義A13館消費力明顯受挫，損失仍有待估算。

遠百信義店A13館表示，今日傍晚該店出現供電異常，目前還未恢復供電，也正在查詢停電原因。由於該館傍晚整館一度發生燈光熄滅、全黑情形，緊急照明燈也都亮起，館內的消防警報器也大響，不少館內逛街民眾，以為發生火警或是其他突發狀況。

所幸百貨大樓的發電機緊急啟動，初步已恢復供電情形，外傳也有民眾因為跳電受困電梯卡在8樓位置，消防隊後來到了現場救援救出受困民眾。

據了解，遠百信義A13被遠東集團董事長徐旭東將視為智慧轉型之作，這也是信義區第15家百貨賣場。遠百總經理徐雪芳在開幕前曾表示，A13為智慧型商場，有四大「信義區首創」，包括「館內物流Smart Pick」搶貴婦商機、台灣50至60年代老街、快速直達手扶梯及台灣首間蘋果旗艦店。A13目前有70%為零售，30%為餐飲。