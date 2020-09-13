教師199、學生550！六福村、九族文化村入園享優惠
隨著暑假結束，學校也陸續開學，許多大學也將舉行熱鬧的迎新活動。「六福村」於開學季期間，針對學生推出550元的優惠方案，另外教師憑教師證，也有199元的入園方案，還可攜帶3名同行者享額外優惠。而「九族文化村」則是針對參與泳渡日月潭的玩家，推出550元的入園優惠，還有日月潭纜車的優惠方案。
位於關西的六福村，園區內設有火山歷險、大怒神、笑傲飛鷹等多項刺激的遊樂設施。此次六福村於開學季時段推出學生優惠，門票原價999元，學生優惠價550元。即日起至9月30日期間，教師憑證，入園可享199元的優惠價，同行者則可享599元的優惠（最多3人）。配合萬聖節即將到來，一般遊客於9月16日前購票入園，即加贈萬聖節檔期的入園券一張。
另外隨著一年一度的日月潭萬人泳渡活動即將到來，在9月26日至9月30日期間，「九族文化村」也推出優惠活動。活動期間內只要持泳渡參加證明，即可享門票550元的優惠（原價850元），並加送日月潭纜車搭乘；持證明，亦可享日月潭纜車250元的優惠票價。
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