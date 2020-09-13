澎湖首例正中開胸移除胸腺瘤 患者已能回任看護

三軍總醫院澎湖分院最近完成一名外籍女看護的正中胸骨切開移除胸腺瘤手術，患者回診檢查恢復好，已回到高齡者的看護工作。

三總澎湖分院今天發佈新聞指出，澎湖一名41歲女性外籍看護數月前因前胸疼痛，先至衛福部澎湖醫院接受診察，透過電腦斷層檢查發現胸前縱膈腔處有一顆7公分大的腫瘤後，轉診至三總澎湖分院接受進一步的評估，影像檢查診斷為胸腺瘤。

三總澎湖分院胸腔外科主任黃才旺率領團隊，最近順利完成澎湖首例正中胸骨切開手術並完整移除腫瘤，病理報告也確診為胸腺瘤，患者在術後4天即出院，回診檢查恢復迅速良好，已回到工作崗位，繼續擔任高齡長者照護工作。

黃才旺表示，澎湖首例正中胸骨切開手術後續心肺功能檢查無異常，亦未發現有其他轉移性的病灶，不論胸腺瘤或胸腺癌，完全手術切除是治癒最好的方式，目前大部分腫瘤可以採微創胸腔鏡手術進行切除，但較大腫瘤或腫瘤侵犯周邊血管時，考量到病患腫瘤大小與血管侵犯程度，則會以正中開胸手術切除腫瘤。

黃才旺表示，一般胸腺在長到成人時會慢慢退化萎縮變為脂肪組織，但若這組織不正常增生長大，就會成為腫瘤。胸腺瘤為胸部前縱膈腔最常見的腫瘤，好發年齡為47至60歲，胸腺腫瘤約占所有癌症發生率的0.2%-1.5%，台灣每年有將近150名新診斷個案，發生率約為每10萬人0.63個案數。