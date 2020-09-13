快訊

68歲肇事者逆向連撞9車 他竟說是誤踩油門

朱高正看王金平赴陸：就是個人秀，兩岸大局不會因此改變

澎湖首例正中開胸移除胸腺瘤 患者已能回任看護

中央社 / 澎湖縣13日電

三軍總醫院澎湖分院最近完成一名外籍女看護的正中胸骨切開移除胸腺瘤手術，患者回診檢查恢復好，已回到高齡者的看護工作。

三總澎湖分院今天發佈新聞指出，澎湖一名41歲女性外籍看護數月前因前胸疼痛，先至衛福部澎湖醫院接受診察，透過電腦斷層檢查發現胸前縱膈腔處有一顆7公分大的腫瘤後，轉診至三總澎湖分院接受進一步的評估，影像檢查診斷為胸腺瘤。

三總澎湖分院胸腔外科主任黃才旺率領團隊，最近順利完成澎湖首例正中胸骨切開手術並完整移除腫瘤，病理報告也確診為胸腺瘤，患者在術後4天即出院，回診檢查恢復迅速良好，已回到工作崗位，繼續擔任高齡長者照護工作。

黃才旺表示，澎湖首例正中胸骨切開手術後續心肺功能檢查無異常，亦未發現有其他轉移性的病灶，不論胸腺瘤或胸腺癌，完全手術切除是治癒最好的方式，目前大部分腫瘤可以採微創胸腔鏡手術進行切除，但較大腫瘤或腫瘤侵犯周邊血管時，考量到病患腫瘤大小與血管侵犯程度，則會以正中開胸手術切除腫瘤。

黃才旺表示，一般胸腺在長到成人時會慢慢退化萎縮變為脂肪組織，但若這組織不正常增生長大，就會成為腫瘤。胸腺瘤為胸部前縱膈腔最常見的腫瘤，好發年齡為47至60歲，胸腺腫瘤約占所有癌症發生率的0.2%-1.5%，台灣每年有將近150名新診斷個案，發生率約為每10萬人0.63個案數。

腫瘤 澎湖 手術

延伸閱讀

澎湖海巡馳援！遊艇從台南到七美失動力 發出遇險信號

澎湖陸上行舟趣味較勁 中外風箏爭豔一飽眼福

達文西機器手臂 讓口腔、咽喉癌也能「病從口出」

疑諾羅病毒感染 臺華輪27名澎湖海事實習生上吐下瀉

相關新聞

雨區範圍擴大！ 台北等12縣市大雨特報

中央氣象局今晨開始頻頻發布北北基大雨特報甚至豪雨特報，下午1時許再度發布大雨特報，範圍擴大為12縣市。氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、台中及南投地區，台北、雲林以南、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

網路聲量分析10大偷情熱點 辦公室排第二、捷運也上榜

總統府前發言人丁允恭緋聞案鬧得沸沸揚揚，政治人物不倫事件頻傳，偷情地點「局長室」也成為熱門話題。到底還有哪些是偷情的熱門地點？台灣社會網絡學會與國立高雄大學社會網絡創新中心合作，針對主要的網路討論平台進行資料分析，今年一月以來網友們討論聲量最高的幾個偷情地點，「辦公室」果然高居榜上第二名，僅次於一般人最愛的摩鐵。

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

知名藥廠「杏輝」六款藥品下架回收，包括痘痘、痔瘡、感冒等用藥。衛福部食藥署品質監督管理組簡任技正陳映樺表示，藥品下架原因...

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

40多歲中年男子有高血脂問題又不想吃藥，聽信網路傳聞猛吃麥片，血脂不僅沒降、尿酸還飆高。醫師表示，聽信偏方的後果往往得不償失，呼籲以藥物治療搭配飲食、作息才是正道。

農委會估花10億送農遊券 消費效益破46億元

農委會發行500萬張的農遊券，17日使用截止。農委會統計，今天使用張數將破400萬張，力拚使用率逾9成，約支出新台幣10...

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

蒜頭價格飆漲，雲林縣調查站昨天查訪虎尾鎮一林姓蒜商，了解倉存蒜頭用途和流向，初步查無不法，但曾參選台中立委的雲林農民林佳...

部分縣市持續大雨 石門水庫集水區今雨量仍掛零

全台多個縣市連兩天大雨，不過石門水庫除了昨天有零星降雨，集水區10個觀測站霞雲、高義和白雲以上降雨較明顯，平均雨量超過2...

高屏大雷雨即時訊息 持續至下午4時30分

中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分止。

甜嚐心動的感覺！十大雙北DIY手作甜點店 手殘也能燃燒烘焙魂

少女的心中一定有著烘焙魂和甜點夢，但卻苦於家中空間、器材不足，無法體驗手作的樂趣。不過現在有越來越多的共享廚房DIY手作甜點工作室，每家特色都不一樣。

秋意來襲頻「哈啾」 鼻噴劑別亂用

中秋雖然還沒到，但天氣已經開始感受到些微的秋意，有些飽受過敏性鼻炎困擾的人，更是明顯感受到氣候轉換，一起床碰到冷空氣就出現有打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，因此自行使用鼻噴劑來緩解。但是耳鼻喉科醫師周慶明提醒，鼻噴劑可別隨便用，否則反容易引起藥物性鼻炎，不但症狀更嚴重，還須用更強效的藥物來治療來改善。

AI輔助醫療診斷 聯合學習更精確

「AI人工智慧可以在A、B、C醫院個別學習，透過『聯合學習』讓機制快速成長完善。」台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾13日在「AI在心血管疾病最新發展」研討會上說，AI影像辨識不用把所有資料放在同個地方，可透過不同醫院所得出的資料進行彙整，完善AI醫療診斷的精確性。

嚴詠能倒地去世 醫師：若現場有AED可能結果完全不同

「打狗亂樂團」團長嚴詠能5日在屏東演出時，突然倒地，雖然現場有民眾協助進行心肺復甦術，但仍未能救起，台南市立醫院副院長許秉毅表示，嚴詠能的情況應該是急性心肌梗塞，並引發心室顫動，造成心跳停止，如果當時現場有「自動電擊器 (AED)」，結果可能完全不同。

熱門新聞

殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

夏季轉換冬季 鄭明典一張圖看類梅雨天氣現象

孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。