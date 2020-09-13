快訊

高市婦居家檢疫死亡 指揮中心公布新冠採檢結果

日職／張奕先發登板對羅德要雪恥 力拚本季第二勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
放一年後療效不到9成，杏輝六藥品遭下架，包括「杏輝喜癒痔軟膏」共64批。圖／取自杏輝官網
放一年後療效不到9成，杏輝六藥品遭下架，包括「杏輝喜癒痔軟膏」共64批。圖／取自杏輝官網

知名藥廠「杏輝」六款藥品下架回收，包括痘痘、痔瘡、感冒等用藥。衛福部食藥署品質監督管理組簡任技正陳映樺表示，藥品下架原因主要是持續安定性試驗不合格，效期未到，這些藥品的主成分在降到八成以下，因此要求回收，並針對製程做系統性檢討、改善；10月27日前未完成回收，最高可罰新台幣500萬元。

陳映樺表示，藥品就算出廠時合格，根據GMP（藥品優良製造作業規範）規定，已生產藥品在效期內都必須進行安定性試驗，每三個月測試其主成分是否下降，最低不可低於原成分含量九成以下。

在七月針對GMP藥廠例行查廠發現，杏輝有六款藥品效期不到一年，但主成分含量已下降到八成以下。包括「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」及「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」兩款處方藥；及「杏輝欣吉視點眼液」、「杏輝咳定舒糖漿」、「杏輝胃邁寧錠」、「杏輝喜癒痔軟膏」四款指示藥。

陳映樺說，這六款產品的回收量須看廠商回收計畫書才能確認，但「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」和「杏輝喜癒痔軟膏」是常見治療痘痘以及痔瘡用藥，用量較大，逾數十萬支，將要求廠商盡快回收市面上的產品。

陳映樺表示，許多藥品在存放後成分下降，但若製程穩定，照理不該發生，且一次查到六款產品不合格，數量稍多，因此要求廠商針對這幾批產品暫停生產，不可出貨，也針對其他產品製程廣泛評估，確認品質。

這六款藥品回收期到10月27日，屆時若未回收完全或不確實，將依藥事法處以新台幣20萬至500萬元。

回收藥品批號如下：

【處方藥】

「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」1批：T00102。

「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」29批：R00708、R00808、R00911、R01011、R01112、R01212、S00101、S00201、S00303、S00403、S00504、S00604、S00706、S00806、S00907、S01007、S01109、S01210、S01310、S01411、S01511、S01612、S01712、S01812、T00101、T00202、T00302、T00403、T00503。

【指示藥】

「杏輝欣吉視點眼液」11批：S00210、S00312、T00103、T00205、T00305、T00407、T00511、T00612、U00103、U00205、U00306。

「杏輝咳定舒糖漿」2批：R00110、S00112 。

「杏輝胃邁寧錠」11批：Q00101、Q00204、Q00304、Q00409、R00101、R00201、R00305、R00408、R00509、R00612、S00107。

「杏輝喜癒痔軟膏」64批：S02408、S02508、S02608、S02708、S02809、S02910、S03010、S03110、S03210、S03311、S03411、S03511、S03611、S03711、S03811、T00101、T00201、T00301、T00401、T00501、T00601、T00701、T00802、T00902、T01003、T01103、T01203、T01303、T01404、T01504、T01604、T01704、T01806、T01906、T02006、T02106、T02206、T02307、T02407、T02507、T02607、T02708、T02808、T02908、T03008、T03109、T03209、T03309、T03409、T03509、T03609、T03709、T03810、T03910、T04011、T04111、T04212、T04312、T04412、T04512、U00101、U00201、U00301、U00401。

痔瘡 衛福部

延伸閱讀

男子草藥偏方治痔瘡 沒好轉反腫脹像芒果

口罩痘狂長怎麼辦？居家深層清潔做到8個重點步驟，讓粉刺、痘痘不再滿臉狂長

廠區建孤柱供選手練攀爬 杏輝搶孤隊授旗前進恆春參賽

夏天背部狂冒痘怎麼辦？掌握3點抗痘 從挑衣服開始

相關新聞

影／「雨像用倒的」基隆1小時下70毫米 處處黃泥水

基隆市今天上午9點起雨勢加大，1小時下了70毫米雨量。安樂區大武崙溪水位高漲，一度高於基金公路路面，還好護堤已加高，未釀嚴重水患。外木山海岸湖海路也被黃泥水阻斷交通，還有轎車受困，所幸沒造成人員傷亡。

北市士林山區時雨量達91毫米 應變小組成立

中央氣象局發布豪雨特報，台北市災害防救辦公室表示，因受對流雲系發展影響，台北市士林山區時雨量已達91毫米，估計雨勢仍會持續一段時間，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組，各防救災單位也已加強整備措施，呼籲登山、溯溪民眾多加注意自身安全。

油價要降了！ 汽油明起調降0.5元柴油調降0.3元

中油自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5及0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22元、95...

秋意來襲頻「哈啾」 鼻噴劑別亂用

中秋雖然還沒到，但天氣已經開始感受到些微的秋意，有些飽受過敏性鼻炎困擾的人，更是明顯感受到氣候轉換，一起床碰到冷空氣就出現有打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，因此自行使用鼻噴劑來緩解。但是耳鼻喉科醫師周慶明提醒，鼻噴劑可別隨便用，否則反容易引起藥物性鼻炎，不但症狀更嚴重，還須用更強效的藥物來治療來改善。

防疫新生活動起來 居家親子有氧好簡單、長者先練肌力

新冠肺炎疫情大爆發，身體免疫力成為民眾對抗病毒的「本錢」。衛生福利部基隆醫院提供適合在家做的親子有氧運動，既能提升免疫力外，還可增加親子互動。體能差、不常活動或合併慢性疾病者，應從低量運動開始；肌少症及衰弱長者建議先練肌力，再進行有氧運動。

蒜價每公斤飆破400元 法務部長指示查蒜蟲

最近國內蒜頭價格飆漲，每公斤已突破三百元，上選的蒜頭甚至飆破四百元大關，比肉還貴。由於雲林是國內蒜頭主產地，調查站前天到...

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

知名藥廠「杏輝」六款藥品下架回收，包括痘痘、痔瘡、感冒等用藥。衛福部食藥署品質監督管理組簡任技正陳映樺表示，藥品下架原因...

高屏大雷雨即時訊息 持續至下午4時30分

中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分止。

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

40多歲中年男子有高血脂問題又不想吃藥，聽信網路傳聞猛吃麥片，血脂不僅沒降、尿酸還飆高。醫師表示，聽信偏方的後果往往得不償失，呼籲以藥物治療搭配飲食、作息才是正道。

甜嚐心動的感覺！十大雙北DIY手作甜點店 手殘也能燃燒烘焙魂

少女的心中一定有著烘焙魂和甜點夢，但卻苦於家中空間、器材不足，無法體驗手作的樂趣。不過現在有越來越多的共享廚房DIY手作甜點工作室，每家特色都不一樣。

網路聲量分析10大偷情熱點 辦公室排第二、捷運也上榜

總統府前發言人丁允恭緋聞案鬧得沸沸揚揚，政治人物不倫事件頻傳，偷情地點「局長室」也成為熱門話題。到底還有哪些是偷情的熱門地點？台灣社會網絡學會與國立高雄大學社會網絡創新中心合作，針對主要的網路討論平台進行資料分析，今年一月以來網友們討論聲量最高的幾個偷情地點，「辦公室」果然高居榜上第二名，僅次於一般人最愛的摩鐵。

雨區範圍擴大！ 台北等12縣市大雨特報

中央氣象局今晨開始頻頻發布北北基大雨特報甚至豪雨特報，下午1時許再度發布大雨特報，範圍擴大為12縣市。氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、台中及南投地區，台北、雲林以南、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

熱門新聞

殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

夏季轉換冬季 鄭明典一張圖看類梅雨天氣現象

孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

每日星座運勢／牡羊提高隨機應變力 有節餘去儲蓄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。