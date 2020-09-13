網路聲量分析10大偷情熱點 辦公室排第二、捷運也上榜

總統府前發言人丁允恭緋聞案鬧得沸沸揚揚，政治人物不倫事件頻傳，偷情地點「局長室」也成為熱門話題。到底還有哪些是偷情的熱門地點？台灣社會網絡學會與國立高雄大學社會網絡創新中心合作，針對主要的網路討論平台進行資料分析，今年一月以來網友們討論聲量最高的幾個偷情地點，「辦公室」果然高居榜上第二名，僅次於一般人最愛的摩鐵。

台灣社會網絡學會理事長丁一賢博士表示，為了分析的準確，特地收集了從今年一月以來至局長室事件發生前，網友們討論關於偷情的話題。這次分析對於「偷情」的定義較廣，除了發生關係之外，撫摸、親吻等親密行為都歸為偷情的範圍，並從中萃取出討論最多的地點。

高網路聲量前十名的地點，依序為：摩鐵、辦公室、醫院、雙方住家、廁所、車上、公園、捷運、酒吧、露天地點。丁一賢表示，這次的分析結果除了一般認知的幾個地點外，比較有趣的是醫院、廁所與捷運也上榜，值得深入探討，相關單位也可多注意。

高雄大學社會網絡創新中心研究員、EMBA中心主任楊書成博士分析，「摩鐵」奪冠應該是毫無懸念，第二名的「辦公室」因為是常見的辦公室戀情發生地點，因此成為熱門地點；第三名的地點為「醫院」，中心研究員在進一步進行資料分析後發現，多為醫院內職員的戀情發生地點，也可以解讀為與第二名一樣是工作的場所。

楊書成進一步指出，這些十大地點可以看出偷情地點本質追求的，不外是刺激、方便、快速，這與一般情人約會或發生關係的地點，有很大的不同，有趣社會現象也值得大眾探討。