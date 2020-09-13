秋意來襲頻「哈啾」 鼻噴劑別亂用

中秋雖然還沒到，但天氣已經開始感受到些微的秋意，有些飽受過敏性鼻炎困擾的人，更是明顯感受到氣候轉換，一起床碰到冷空氣就出現有打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，因此自行使用鼻噴劑來緩解。但是耳鼻喉科醫師周慶明提醒，鼻噴劑可別隨便用，否則反容易引起藥物性鼻炎，不但症狀更嚴重，還須用更強效的藥物來治療來改善。

周慶明表示，過敏性鼻炎分為偶發性和終年性兩種。通常偶發性鼻炎症狀輕微、久久才發作一次，不太需要用到鼻噴劑；但終年性鼻炎的患者，每天都有鼻塞、流鼻水等症狀，因此需用鼻噴劑來減輕症狀。

鼻噴劑則可分為兩大類，一為類固醇鼻噴劑，另一種則是黏膜收縮劑鼻噴劑。周慶明說，一般醫師常開立的為類固醇鼻噴劑，可有效控制鼻子過敏。

至於黏膜收縮劑的鼻噴劑，因為有強力的血管收縮效果，可以快速消除因為過敏引起的鼻黏膜腫脹，改善鼻塞、流鼻水的情況，因此許多民眾很愛到藥局自行購買此種「強效」鼻噴劑。

但是周慶明說，這類鼻噴劑雖然一開始效果很好，但連續使用超過五天，就容易使鼻腔血管彈性疲乏，無法順利收縮，越噴越多、鼻塞越來越嚴重，最後造成「藥物性鼻炎」。

衛福部食藥署也提醒使用鼻噴劑的四個小細節，才能讓噴劑充份被吸收：

一、第一次用藥前，依照使用說明書建議充分搖動藥瓶，並先對空噴藥數次，直到有藥劑噴出為止，確保噴出量均一。

二、使用前先擤鼻涕，儘量把鼻腔中多餘的鼻涕清掉，使噴霧能順利進入鼻腔內。

三、使用時將頭稍微前傾，讓噴霧更容易通過鼻孔到整個鼻腔中。藥瓶朝上，打開蓋子後將噴嘴置入鼻孔內；噴嘴末端朝向鼻子外側，遠離鼻中隔，有助於將藥品吸入至鼻腔內正確位置。

四、注意按壓的力道，不要用力過猛，才不會造成鼻腔受傷。

周慶明建議，如果有過敏性鼻炎，應該就醫讓醫師開立適合的鼻噴劑；如果自行購買鼻噴劑使用，也要詳閱使用說明書，尤其含黏膜收縮劑的鼻噴劑不要連續使用太多天。另外，也要避免接觸過敏原，可在家中使用空氣清淨機、避免接觸絨毛玩具和寵物。