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影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

嚴詠能倒地去世 醫師：若現場有AED可能結果完全不同

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
各地設置AED，但會用的人卻不多。 圖／聯合報系資料照片
各地設置AED，但會用的人卻不多。 圖／聯合報系資料照片

「打狗亂樂團」團長嚴詠能5日在屏東演出時，突然倒地，雖然現場有民眾協助進行心肺復甦術，但仍未能救起，台南市立醫院副院長許秉毅表示，嚴詠能的情況應該是急性心肌梗塞，並引發心室顫動，造成心跳停止，如果當時現場有「自動電擊器 (AED)」，結果可能完全不同。

許秉毅表示，嚴詠能之前就曾經做為冠狀動脈繞道手術，所以會發生心肌梗塞並不意外，還引起「心室顫動 (ventricular fibrillation) 」，造成心跳停止。這種最嚴重的心律不整所引起的心跳停止，如果能在1分鐘內給予電擊，治療成功率可以高達90%；但每延遲1分鐘，成功率將遞減7到10%，因此病患存活與否是與死神賽跑。

但是即使現場有AED，也擔心大家不會使用，安南醫院最近就在醫院裡舉辦活動，讓到醫院就診的民眾，可以利用等候的空檔，參加活動，學習如何使用AED，一旦身邊有人發生意外，也許就能派上用場，救人一命。

「打狗亂樂團」團長嚴詠能5日在屏東演出時突然倒地過世。 圖／聯合報系資料照片
「打狗亂樂團」團長嚴詠能5日在屏東演出時突然倒地過世。 圖／聯合報系資料照片

嚴詠能 AED 心肌梗塞

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