嚴詠能倒地去世 醫師：若現場有AED可能結果完全不同

「打狗亂樂團」團長嚴詠能5日在屏東演出時，突然倒地，雖然現場有民眾協助進行心肺復甦術，但仍未能救起，台南市立醫院副院長許秉毅表示，嚴詠能的情況應該是急性心肌梗塞，並引發心室顫動，造成心跳停止，如果當時現場有「自動電擊器 (AED)」，結果可能完全不同。

許秉毅表示，嚴詠能之前就曾經做為冠狀動脈繞道手術，所以會發生心肌梗塞並不意外，還引起「心室顫動 (ventricular fibrillation) 」，造成心跳停止。這種最嚴重的心律不整所引起的心跳停止，如果能在1分鐘內給予電擊，治療成功率可以高達90%；但每延遲1分鐘，成功率將遞減7到10%，因此病患存活與否是與死神賽跑。