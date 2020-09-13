員榮醫療體系仁愛鄉義診 提升偏鄉居民傷口照護技巧

員榮醫療體系今天在南投縣仁愛鄉霧社龍德宮舉辦義診，中華民國全球傷口管理網絡協會也準備傷口照護小包贈送民眾，提供更多傷口照護資訊，提升偏鄉居民健康促進及自我照護技能。

義診發起人鄭文昌醫師是傷口管理網絡協會理事長，希望協助偏鄉居民提升傷口照護技巧，獲得員榮醫療體系總院長張克士支持，今天到霧社龍德宮義診，龍德宮也是日據時期霧社神社原址。張克士認為，霧社事件烙印著歷史的傷口，而義診的醫療團隊，懷著大愛與無私奉獻的精神，守護需要照護的民眾，以專業醫術治癒身體上的傷口。

員生醫院傷口處理中心將服務延伸至仁愛鄉，藉由這次義診，讓偏鄉民眾獲得更好的醫療知識與照護。隨行除了員生傷口治療中心團隊外，傅華國醫師的居家傷口醫療團隊也共襄盛舉。義診同時也舉辦趣味闖關活動，讓民眾瞭解身體評估、傷口記錄、處置與照護、傷口照護衛教與健康諮詢等項目，獲得仁愛鄉民肯定及好評。

中華民國全球傷口管理網絡協會理事長鄭文昌說，南投縣仁愛鄉幅員廣大，醫療資源缺乏，透過協會連結員榮醫療醫療團隊和社會資源，專業結合社會資源，辦理公益活動，協助弱勢族群獲得良好及完整的照護，提升仁愛鄉慢性病人的傷口照顧品質。