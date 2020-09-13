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員榮醫療體系仁愛鄉義診 提升偏鄉居民傷口照護技巧

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
員榮醫療體系在仁愛鄉霧社龍德宮義診，協助偏鄉居民治療傷口和提升自我照護技巧。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系在仁愛鄉霧社龍德宮義診，協助偏鄉居民治療傷口和提升自我照護技巧。圖／員榮醫院提供

員榮醫療體系今天在南投縣仁愛鄉霧社龍德宮舉辦義診中華民國全球傷口管理網絡協會也準備傷口照護小包贈送民眾，提供更多傷口照護資訊，提升偏鄉居民健康促進及自我照護技能。

義診發起人鄭文昌醫師是傷口管理網絡協會理事長，希望協助偏鄉居民提升傷口照護技巧，獲得員榮醫療體系總院長張克士支持，今天到霧社龍德宮義診，龍德宮也是日據時期霧社神社原址。張克士認為，霧社事件烙印著歷史的傷口，而義診的醫療團隊，懷著大愛與無私奉獻的精神，守護需要照護的民眾，以專業醫術治癒身體上的傷口。

員生醫院傷口處理中心將服務延伸至仁愛鄉，藉由這次義診，讓偏鄉民眾獲得更好的醫療知識與照護。隨行除了員生傷口治療中心團隊外，傅華國醫師的居家傷口醫療團隊也共襄盛舉。義診同時也舉辦趣味闖關活動，讓民眾瞭解身體評估、傷口記錄、處置與照護、傷口照護衛教與健康諮詢等項目，獲得仁愛鄉民肯定及好評。

中華民國全球傷口管理網絡協會理事長鄭文昌說，南投縣仁愛鄉幅員廣大，醫療資源缺乏，透過協會連結員榮醫療醫療團隊和社會資源，專業結合社會資源，辦理公益活動，協助弱勢族群獲得良好及完整的照護，提升仁愛鄉慢性病人的傷口照顧品質。

員榮醫療體系在仁愛鄉霧社龍德宮義診，協助偏鄉居民治療傷口和提升自我照護技巧。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系在仁愛鄉霧社龍德宮義診，協助偏鄉居民治療傷口和提升自我照護技巧。圖／員榮醫院提供

義診 偏鄉 中華民國 醫師

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