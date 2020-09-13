影／「雨像用倒的」基隆1小時下70毫米 處處黃泥水

基隆市今天上午9點起雨勢加大，1小時下了70毫米雨量。安樂區大武崙溪水位高漲，一度高於基金公路路面，還好護堤已加高，未釀嚴重水患。外木山海岸湖海路也被黃泥水阻斷交通，還有轎車受困，所幸沒造成人員傷亡。

中央氣象局基隆測站觀察資料顯示，基隆地區今天上午6點半左右開始下雨，到9點時累積雨量為30毫米，之後雨勢加大，到10點時累積雨量已達100毫米。10點過後雨勢趨緩，到11點時累積雨量為128毫米。

基隆市今天上午9點到10點間降下傾盆大雨，大武崙溪水位高漲，水位高過河岸基金公路。還好近年屢傳水患，水利署第10河川局已將大武崙溪護堤加高，未再釀災，但基金一路仍有部分路段積水，影響車輛通行。

湖海路在海神快炒店路段今早也嚴重積水，雨水沿山壁往海面宣洩，大水被人行步道護欄阻擋，積水深度約30公分，造成一輛轎車拋錨。

基隆市仁愛區光一路、復興路等地也分傳淹水狀況，復興路鄭姓巿民說，住了10多年沒看過這種大水，家前花盆也被水沖走了。中正公園壽山路排水溝水流強勁，甚至滿到推開水溝蓋溢流到路面。