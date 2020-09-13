雨炸北北基！台北市升級大豪雨 新北基隆豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市（基隆北海岸）有局部大雨或豪雨，大台北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區亦注意坍方及落石。

大豪雨地區：台北市。

中央氣象局針對台北市士林區、北投區發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時。氣象局已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS) 。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。路面濕滑，步行與開車注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

今天基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短時豪雨發生的機率，東半部及大台北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區亦有局部大雨發生的機率。

明天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。

根據經濟部水利署防災資訊服務網，基隆市列為一級淹水警戒、新北市二級淹水警戒。