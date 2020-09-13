從疫情談論生態保育永續發展 珍古德將越洋視訊演說

為探討新冠肺炎疫情下，全球人類面臨的永續發展、氣候變遷及環境保護等課題，唐獎教育基金會與國立清華大學合作，9月21日下午4時將舉辦「2020唐獎國際大師論壇-永續發展場」，採中英雙語線上直播，讓受疫情影響無法來台的唐獎大師，透過國際連線、視訊演說、線上提問等方式，提醒大眾省思不尊重大自然生態平衡的危機。

論壇主題為「自然生態保育與人類社會之永續發展：由COVID-19談起」，由本屆唐獎永續發展獎得主珍古德（Dr. Jane Goodall）分析人類過度開發自然環境，不尊重動物、物種迫使擴散或移居，可能造成物種間相互接觸、越過障礙進入城市尋找食物。目前持續橫掃全球的新冠肺炎，就被認為源於人類補獵動物並在野味市場販售，病原體進而從動物遷移到人類。

該場論壇由中央研究院長廖俊智主持，另邀請三位前唐獎永續發展獎得主，包括WHO前秘書長格羅．哈萊姆．布倫特蘭（Dr. Gro Harlem Brundtland），氣候變遷專家哥倫比亞大學地球學院氣候科學、覺知與解決方案主任詹姆士．漢森（Dr. James Hansen），加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學講座教授維拉布哈德蘭．拉馬納森（Prof. Veerabhadran Ramanathan），成大校長蘇慧貞、清大生命科學系教授李家維教授擔任與談人。

唐獎教育基金會表示，論壇除了闡述新冠肺炎影響人類期間，全球社會、經濟不平等現實情況，另探討氣候變遷、環境衝擊、人類與動物及自然環境間的關係等影響永續發展關鍵因素。詳細議程及直播連結，請上官網活動網頁。