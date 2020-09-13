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北北基豪雨！ 氣象局針對台北大雷雨發布災防告警訊息

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
基隆北海岸及台北市山區今天有局部大雨或豪雨發生的機率。
基隆北海岸及台北市山區今天有局部大雨或豪雨發生的機率。

中央氣象局持續發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新北市（基隆北海岸）及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局針對台北市士林區、北投區發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時。氣象局已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS) 。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。路面濕滑，步行與開車注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區亦注意坍方及落石。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，一大早就雷聲隆隆，不能說是午後對流了，這是鋒面影響，或是說鋒面後方東北風受地形舉升增強的對流。

他說，局部地區雨勢不小，雨中活動請小心，尤其要提防雷擊，應避免站立在空曠地區，不要接觸易導電的東西。

今、明兩天基隆北海岸、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨。

豪雨特報。圖／取自氣象局網站
豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對台北市大雷雨發布災防告警訊息。記者胡瑞玲／翻攝
中央氣象局針對台北市大雷雨發布災防告警訊息。記者胡瑞玲／翻攝

基隆 豪雨 氣象局 淹水

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