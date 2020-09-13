防疫新生活動起來 居家親子有氧好簡單、長者先練肌力

新冠肺炎疫情大爆發，身體免疫力成為民眾對抗病毒的「本錢」。衛生福利部基隆醫院提供適合在家做的親子有氧運動，既能提升免疫力外，還可增加親子互動。體能差、不常活動或合併慢性疾病者，應從低量運動開始；肌少症及衰弱長者建議先練肌力，再進行有氧運動。

基隆醫院復健科物理治療師陳惠芳說，面對持續未歇的疫情，民眾除了勤洗手、戴口罩，還可以透過運動、飲食及規律的生活作息，增強自身免疫力對抗病毒。

陳惠芳說，有氧運動基本上就是在定點範圍進行體育鍛鍊，像是跑步或跳繩動作，在家就可實行，也不受天氣影響，活動量雖不大，卻能有效運用到肌肉，促進身體健康，增加自身免疫力。

基隆醫院復健科物理治療師陳佳建議民眾，運動計畫應依個人體能狀況、需要及興趣來安排，國民健康署建議每次運動應持續超過30分鐘，每周至少3至5次。體能差、不常活動或合併慢性疾病者，應從低量運動開始，肌少症及衰弱長者可先進行肌力訓練再進行有氧訓練，運動內容應視個人狀況調整，避免過度訓練。

陳佳提醒民眾運動前要先做暖身運動，促進血液循環，逐漸增加體溫與肌柔軟度。運動後應做緩和運動，如走路或伸展肢體，讓身體回復休息狀態；另外要選用合適的鞋子與裝備，避免發生運動傷害。

基隆醫院提供民眾6項居家親子有氧運動參考，在家運動。

仰臥起坐：家長跟小孩平躺在瑜珈墊上，膝蓋彎曲踩在墊上 ，手拉手輪流做仰臥起坐。做5回合，每個回合10下。

身體免疫力是民眾對抗新冠肺炎的「本錢」，衛福部基隆醫院提供民眾適合在家做的親子有氧運動，圖為仰臥起坐。圖／衛福部基隆醫院提供

雙人單車操：家長跟小孩面對半坐臥，在瑜珈墊上膝蓋彎曲，兩人腳掌貼腳掌，像騎單車的方式一前一後踩，也可雙人一起畫半圓。

身體免疫力是民眾對抗新冠肺炎的「本錢」，衛福部基隆醫院提供民眾適合在家做的親子有氧運動，圖為雙人單車操。圖／衛福部基隆醫院提供

呼拉圈跳跳跳：將2個呼拉圈放置於地上，家長跟小孩輪流跳圈圈，但不能踏到呼拉圈。

身體免疫力是民眾對抗新冠肺炎的「本錢」，衛福部基隆醫院提供民眾適合在家做的親子有氧運動，圖為呼拉圈跳跳跳。圖／衛福部基隆醫院提供

雙人排球：用繩子綁住氣球，再把繩子綁在裝滿水的寶特瓶，用氣球來「打排球」。

身體免疫力是民眾對抗新冠肺炎的「本錢」，衛福部基隆醫院提供民眾適合在家做的親子有氧運動，圖為雙人排球。圖／衛福部基隆醫院提供

腳上排球：大人手投海灘球，小孩手撐地板，用腳踢球。

身體免疫力是民眾對抗新冠肺炎的「本錢」，衛福部基隆醫院提供民眾適合在家做的親子有氧運動，圖為腳上排球。圖／衛福部基隆醫院提供

雙人登階運動：準備穩固的矮階梯或板凳，兩人面對面重複上下階梯，可配合數數或唱歌，也可加入手部動作。