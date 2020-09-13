C型肝炎可治癒 桃療和桃醫聯手開設門診

C型肝炎患者主要經由血液或體液等方式傳染，長期下來會增加肝癌發生的風險，對此衛生福利部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻提醒，C型肝炎可以治癒，桃療和桃園醫院合作開設門診，讓個案可就醫接受專業醫師的診療。

吳坤鴻說明，感染病毒後，有55%至到85％的患者會轉為慢性C型肝炎，而慢性C型肝炎病毒感染會造成肝臟細胞受損，長期肝臟發炎狀況下，造成肝臟纖維化，最終導致肝硬化。

感染C型肝炎超過20年的患者，約有15%至30%會有肝硬化，導致食道、胃靜脈曲張甚至出血，與肝腦病變等併發症，並增加肝癌發生的風險，吳坤鴻指出，肝硬化的患者，每年更約有1%至3%的機率罹患肝癌。

吳坤鴻說，在靜脈注射藥物的物質使用病患中，C型肝炎感染率高達約88%至91％，約有6萬多名慢性C型肝炎患者，台灣目前總計約有40萬名慢性C型肝炎患者。

談及C型肝炎的治療方式，吳坤鴻解釋，C肝全口服新藥治療有極高治癒率，成功機率大於98%，而療程更是相當短，僅需要8至12周療程，副作用也非常輕微。

衛生福利部訂定於2025年消除我國C型肝炎的目標，原本自費需要數10萬元的療程已納入健保給付，至2020年6月已治療9萬6875名慢性C型肝炎病人。

吳坤鴻表示，為此桃療成癮治療科與桃園醫院肝膽腸胃科合作開設門診，個案在桃療可以接受抽血、超音波等檢查，在桃療領取藥物也有個管師服務，目前有許多患者已經治療成功，Ｃ型肝炎病毒清除後，健康狀況大幅改善。