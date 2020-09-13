快訊

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走尋獲7歲童遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

C型肝炎可治癒 桃療和桃醫聯手開設門診

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園療養院成癮治療科與桃園醫院肝膽腸胃科合作開設門診，個案在桃療可以接受抽血、超音波等檢查，在桃療領取藥物也有個管師逐一服務，目前有許多患者已經治療成功。圖／桃園療養院提供
桃園療養院成癮治療科與桃園醫院肝膽腸胃科合作開設門診，個案在桃療可以接受抽血、超音波等檢查，在桃療領取藥物也有個管師逐一服務，目前有許多患者已經治療成功。圖／桃園療養院提供

C型肝炎患者主要經由血液或體液等方式傳染，長期下來會增加肝癌發生的風險，對此衛生福利部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻提醒，C型肝炎可以治癒，桃療和桃園醫院合作開設門診，讓個案可就醫接受專業醫師的診療。

吳坤鴻說明，感染病毒後，有55%至到85％的患者會轉為慢性C型肝炎，而慢性C型肝炎病毒感染會造成肝臟細胞受損，長期肝臟發炎狀況下，造成肝臟纖維化，最終導致肝硬化

感染C型肝炎超過20年的患者，約有15%至30%會有肝硬化，導致食道、胃靜脈曲張甚至出血，與肝腦病變等併發症，並增加肝癌發生的風險，吳坤鴻指出，肝硬化的患者，每年更約有1%至3%的機率罹患肝癌。

吳坤鴻說，在靜脈注射藥物的物質使用病患中，C型肝炎感染率高達約88%至91％，約有6萬多名慢性C型肝炎患者，台灣目前總計約有40萬名慢性C型肝炎患者。

談及C型肝炎的治療方式，吳坤鴻解釋，C肝全口服新藥治療有極高治癒率，成功機率大於98%，而療程更是相當短，僅需要8至12周療程，副作用也非常輕微。

衛生福利部訂定於2025年消除我國C型肝炎的目標，原本自費需要數10萬元的療程已納入健保給付，至2020年6月已治療9萬6875名慢性C型肝炎病人。

吳坤鴻表示，為此桃療成癮治療科與桃園醫院肝膽腸胃科合作開設門診，個案在桃療可以接受抽血、超音波等檢查，在桃療領取藥物也有個管師服務，目前有許多患者已經治療成功，Ｃ型肝炎病毒清除後，健康狀況大幅改善。

肝炎 患者 肝硬化 肝癌 C肝

延伸閱讀

許金川／B肝未服藥 猛爆性肝炎搶救不及

健保署攜手林口長庚 醫療行動車守護復興偏鄉住民健康

82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

相關新聞

今明午後注意較大雨勢 吳德榮：周六鋒面南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風，迎風面北台灣雲量增多，白天高...

蒜價每公斤飆破400元 法務部長指示查蒜蟲

最近國內蒜頭價格飆漲，每公斤已突破三百元，上選的蒜頭甚至飆破四百元大關，比肉還貴。由於雲林是國內蒜頭主產地，調查站前天到...

基隆北海岸豪雨特報！ 迎風面今局部短暫陣雨

中央氣象局今晨發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

國產、進口都少 蒜價短期難回穩

目前蒜頭漲破天價，雲林縣西螺果菜市場昨天大蒜交易價，品質較好的漲到每公斤四百卅三點四元、差一點的也達三百五十元，蒜農和蒜...

防疫新生活動起來 居家親子有氧好簡單、長者先練肌力

新冠肺炎疫情大爆發，身體免疫力成為民眾對抗病毒的「本錢」。衛生福利部基隆醫院提供適合在家做的親子有氧運動，既能提升免疫力外，還可增加親子互動。體能差、不常活動或合併慢性疾病者，應從低量運動開始；肌少症及衰弱長者建議先練肌力，再進行有氧運動。

防瘋狗浪 明年將推預警App

宜蘭大溪漁港日前發生十名釣客遭瘋狗浪捲落海意外，釀成四死悲劇，中央氣象局雖有發布「長浪即時訊息」示警，卻遭外界質疑毫無預...

東北角告示牌 掃碼知海象

配合政院「向海致敬」政策，交通部觀光局說，針對轄管的七個濱海國家風景管理處，長浪、瘋狗浪易發生地點已設置二三八面警告告示...

台北新北基隆豪雨特報！ 留意強降雨、雷擊強陣風

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區亦注意坍方及落石。

C型肝炎可治癒 桃療和桃醫聯手開設門診

C型肝炎患者主要經由血液或體液等方式傳染，長期下來會增加肝癌發生的風險，對此衛生福利部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻提醒，C型肝炎可以治癒，桃療和桃園醫院合作開設門診，讓個案可就醫接受專業醫師的診療。

今天仍可能大雷雨！ 午後外出或前往山區特別注意

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，今年初秋第一道的微弱鋒面系統尾端，昨天輕輕掠過台灣北部，雖然鋒面系統本身並沒有造成明顯降雨，但是卻讓台灣的大氣環境變得不穩定，午後熱對流發展十分旺盛，北部、東半部不少地方都出現了大雷雨現象。

歌仔戲結合原住民傳說 尚和戲劇團推出2020「鬼湖戀」

高雄尚和歌仔戲劇團融合原住民故事和歌仔戲表演兩項台灣原生藝術的表演特色，9月19日、20日下午2時半在高雄市圖書總館B1小劇場，推出歌仔戲黑盒子情境劇場「鬼湖戀」，以大量植栽打造出一座森林浪漫奇境，重新詮釋原住民傳說中鬼湖的淒美愛戀。

新北、基隆豪雨特報！ 台北市山區有局部大雨

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區亦注意坍方及落石。

熱門新聞

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。