今天仍可能大雷雨！ 午後外出或前往山區特別注意

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，今年初秋第一道的微弱鋒面系統尾端，昨天輕輕掠過台灣北部，雖然鋒面系統本身並沒有造成明顯降雨，但是卻讓台灣的大氣環境變得不穩定，午後熱對流發展十分旺盛，北部、東半部不少地方都出現了大雷雨現象。

他說，昨天夜晚到今天清晨這段時間北部、東北部海面仍持續有對流系統活動，也為北海岸帶來了局部較大雨勢的情況，可見雖然鋒面系統不強，但是對於天氣的干擾還是存在。

吳聖宇說，今天鋒面已經向東北遠離，台灣附近有微弱的東北風到偏東風進來，大氣環境還是比較不穩定的狀態，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭等地雲量多，有時會出現短暫陣雨或雷雨，其他地方仍要留意午後山區熱對流發展帶來雷雨的情況，預期仍會有局部性的大雷雨發生機會，午後出門或是要前往山區都要特別注意，並且要記得攜帶雨具。

明天仍是偏東風影響，不過天氣型態會逐漸恢復夏季型的天氣，主要的降雨回到山區午後熱對流雷雨，接下來一直到周五大致是夏季的天氣，上午多雲到晴，但是山區午後容易出現局部熱對流雷雨，有時局部短時較大雨勢，溫度也會再度升高，尤其是到了周四、周五可能又有比較熱的高溫出現機會。

吳聖宇說，下周末可能受到另一波鋒面接近並通過的影響，北部、東北部、東部的天氣可能會再度出現變化，不過目前時間尚早，鋒面對天氣的影響程度還有待觀察。

他表示，預期接下來隨著季節入秋，北方的鋒面系統陸續會有影響台灣天氣的機會，也導致天氣的變化趨於複雜，夏季、秋季的天氣型態可能輪番出現。