蔡清祥指示調查局：窮盡一切管道追查蒜蟲

最近國內蒜頭價格飆漲，上選蒜頭每公斤飆破400元大關，比肉還貴，法務部長蔡清祥昨天指示調查局中南部外勤處站，務必窮盡一切管道、妥善運用諮詢關係，蒐報有無蒜蟲哄抬蒜價事證，若情資查證屬實，立即分案偵辦。

蔡清祥昨天南下嘉義舊監獄參加「讓舊監自由」活動，包括嘉義市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長繆卓然、矯正署長黃俊棠、調查局嘉義市調查站主任陳仁龍、嘉義縣站主任黃建華、嘉義聞人賴文得都到場陪同。

針對近日中南部蒜價飆漲問題，蔡清祥認為事關重大民生議題，特別在活動結束後，指示調查局中南部外勤處站，各據點人員要在短期內，用盡各種管道、方法，查證有無蒜蟲哄抬價格情資，若查證屬實，依法究辦。

事實上，調查局不久前就掌握疑有蒜頭囤積情資，局本部經濟犯罪防制處在一周前，還發函給中南部各外勤處站，要求嚴加蒐報蒜蟲哄抬價格情資，若涉不法應立即查辦。

雲林縣調查站近來掌握情資後，前天陪同雲林縣政府農業處對林姓盤商做行政稽查，初步未發現不法，帶回部分進出貨清單比對。

由於雲林是國內蒜頭主產地，雲林縣調站指派資深外勤組長王嘉煥等人，前往虎尾鎮林姓盤商查訪倉存的150噸蒜頭，將調查是否有囤積哄抬之嫌，雲林地檢署也立案調查，防杜蒜價持續高漲不退。