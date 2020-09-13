蔡清祥指示調查局：窮盡一切管道追查蒜蟲

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

最近國內蒜頭價格飆漲，上選蒜頭每公斤飆破400元大關，比肉還貴，法務部長蔡清祥昨天指示調查局中南部外勤處站，務必窮盡一切管道、妥善運用諮詢關係，蒐報有無蒜蟲哄抬蒜價事證，若情資查證屬實，立即分案偵辦。

蔡清祥昨天南下嘉義舊監獄參加「讓舊監自由」活動，包括嘉義市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長繆卓然、矯正署長黃俊棠、調查局嘉義市調查站主任陳仁龍、嘉義縣站主任黃建華、嘉義聞人賴文得都到場陪同。

針對近日中南部蒜價飆漲問題，蔡清祥認為事關重大民生議題，特別在活動結束後，指示調查局中南部外勤處站，各據點人員要在短期內，用盡各種管道、方法，查證有無蒜蟲哄抬價格情資，若查證屬實，依法究辦。

事實上，調查局不久前就掌握疑有蒜頭囤積情資，局本部經濟犯罪防制處在一周前，還發函給中南部各外勤處站，要求嚴加蒐報蒜蟲哄抬價格情資，若涉不法應立即查辦。

雲林縣調查站近來掌握情資後，前天陪同雲林縣政府農業處對林姓盤商做行政稽查，初步未發現不法，帶回部分進出貨清單比對。

由於雲林是國內蒜頭主產地，雲林縣調站指派資深外勤組長王嘉煥等人，前往虎尾鎮林姓盤商查訪倉存的150噸蒜頭，將調查是否有囤積哄抬之嫌，雲林地檢署也立案調查，防杜蒜價持續高漲不退。

嘉義 情資 蔡清祥

延伸閱讀

嘉市「讓舊監自由」 法治教育賞古蹟

影／童言童語喊「抗議總統」 嘉市讓舊監自由活動插曲

影／讓舊監自由！蔡清祥、黃敏惠吃豬腳麵線鯛魚燒

檢察官與業者不當接觸？蔡清祥：調查後決定是否議處

相關新聞

今明午後注意較大雨勢 吳德榮：周六鋒面南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風，迎風面北台灣雲量增多，白天高...

蒜價每公斤飆破400元 法務部長指示查蒜蟲

最近國內蒜頭價格飆漲，每公斤已突破三百元，上選的蒜頭甚至飆破四百元大關，比肉還貴。由於雲林是國內蒜頭主產地，調查站前天到...

基隆北海岸豪雨特報！ 迎風面今局部短暫陣雨

中央氣象局今晨發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

國產、進口都少 蒜價短期難回穩

目前蒜頭漲破天價，雲林縣西螺果菜市場昨天大蒜交易價，品質較好的漲到每公斤四百卅三點四元、差一點的也達三百五十元，蒜農和蒜...

防瘋狗浪 明年將推預警App

宜蘭大溪漁港日前發生十名釣客遭瘋狗浪捲落海意外，釀成四死悲劇，中央氣象局雖有發布「長浪即時訊息」示警，卻遭外界質疑毫無預...

東北角告示牌 掃碼知海象

配合政院「向海致敬」政策，交通部觀光局說，針對轄管的七個濱海國家風景管理處，長浪、瘋狗浪易發生地點已設置二三八面警告告示...

蔡清祥指示調查局：窮盡一切管道追查蒜蟲

最近國內蒜頭價格飆漲，上選蒜頭每公斤飆破400元大關，比肉還貴，法務部長蔡清祥昨天指示調查局中南部外勤處站，務必窮盡一切...

農糧署：疫情管制較嚴 蒜難入境

蒜價飆漲，外界憂中秋節將至，蒜頭需求若提升，恐導致價格無上限飆漲，農委會農糧署表示，海關因新冠肺炎疫情，對進口貨物管制較...

竹科生活圈／台大生醫 明年設婦幼中心

新竹縣竹北市10年來人口從13萬人快速成長，預估11月底將突破20萬人，成長近50%，新生兒出生率更在全國名列前茅，台大...

健康醫點靈／6有氧運動 親子可以在家做

身體免疫力是民眾對抗病毒的本錢。衛生福利部基隆醫院提供適合在家做的親子有氧運動，既提升免疫力，還可增加親子互動。體能差、...

蒜價飆漲 農糧署：進口量有望持續增加

蒜價持續飆漲，外界憂中秋節將至，蒜頭需求量若提升，恐導致價格無上限飆漲。農委會農糧署表示，我國海關因新冠肺炎疫情，對進口...

健康醫點靈／孩子靜不下心？先讓他動一動

「我的孩子很不專心，沒辦法靜下心來寫作業，是不是過動？」很多家長遇到調皮的孩子束手無策，常氣到抓狂，家長因擔心小孩過動到...

熱門新聞

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。