基隆北海岸豪雨特報！ 迎風面今局部短暫陣雨

中央氣象局今晨發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區亦注意坍方及落石。

氣象局說，今天鋒面帶較離開，但台灣附近仍有殘餘水氣，因此迎風面的基隆北海岸以及東半部可能不定時有局部短暫陣雨，南部地區清晨至上午也有零星短暫陣雨，各地雲量仍多，午後有局部短暫雷陣雨，特別是山區可能仍有局部大雨發生的機會；氣溫方面，各地約在32至34度，沒下雨時感受比較悶熱。

明天風場為偏東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲或多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區要留意局部大雨，另外在清晨至上午南部地區也有零星短暫陣雨。

周二至周五環境風場轉為偏南風或東南風，除迎風面的東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨外，其他地區大多為多雲時晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

周六環境水氣略增多伴隨東北風略增強，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

20日至22日北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。