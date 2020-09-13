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今明午後注意較大雨勢 吳德榮：周六鋒面南下

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
最新歐洲(左圖)模式及美國(右圖)模式，模擬18日20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的動向對台無直接影響。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，需觀察。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
最新歐洲(左圖)模式及美國(右圖)模式，模擬18日20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的動向對台無直接影響。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，需觀察。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風，迎風面北台灣雲量增多，白天高溫略降、稍轉涼；北海岸及宜蘭地區易為有局部陣雨，北部亦略受影響，偶有局部短暫陣雨。

今明兩天大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。今天北部23至31度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至35度。

周二至周五另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面。台灣附近風向轉偏南風，各地天氣晴朗、中午微熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

他說，周六鋒面南下，天氣轉變，北台明顯降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置略有關係，有不確定性，尚待進一步觀察。

吳德榮說，歐洲及美國模式持續模擬出周四至周六南海有熱帶擾動發展，模擬位置及強度皆有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無影響。

吳德榮表示，如果模擬像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入周六抵達的鋒面，而使雨勢增大；但如果模擬像美國模式，則其外圍的水氣對周六抵達的鋒面就無改變。由於是末期的模擬，理論上有不確定性，需持續觀察。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆持續模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，是未來幾天觀察的重點。

吳德榮 南海 天氣動態

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