蒜價飆漲 農糧署：進口量有望持續增加

蒜價持續飆漲，外界憂中秋節將至，蒜頭需求量若提升，恐導致價格無上限飆漲。農委會農糧署表示，我國海關因新冠肺炎疫情，對進口貨物管制較嚴，許多進口蒜無法入境，導致價格飆漲。農糧署已請進口商告知出口國入境規則，只要符合入境資格的貨物變多，價格就能回穩。

農糧署表示，現正值蒜頭種植季，上一次收穫量又比往年少。我國一年約需要用掉5萬6000噸蒜，去年只生產4萬2000噸，內需不足所以要仰賴進口。

但進口蒜頭受疫情影響，農糧署說，外銷受疫情影響也減少，蒜頭的進口成本漲三成，進口量也比去年少7125噸，原因之一是主要來源國西班牙、埃及也面臨嚴峻疫情，農業人力不足。其次是我國海關因為疫情管制更嚴，導致部分進口蒜無法入境。

農糧署說，已請進口商和出口國溝通，，讓其他出口國有更高比率的貨品符合我國海關需求，只要更多貨能進來，價格就能回穩。

至於雲林有業者囤150公噸的蒜，農糧署表示這樣的量非常少，不足以構成蒜價飆漲的原因。

部落客Lin bay好油今天在個人臉書粉絲專頁表示，真的要譴責雲林縣政府農業處，今天檢察官不懂農業會亂抓人就算了，「你們是農業處是地方的父母官，會不知道一個150噸的蒜商是什麼規模？」分辨不出一斤120買貨是高價還是低價。

Lin bay好油說，竟然帶檢察官去這樣搞，還覺得人家有哄抬價格要進行調查，讓這些新聞報導，讓消費者覺得蒜價高漲是這些蒜商囤貨造成的影響。