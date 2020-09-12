落實AED維護管理 民團整合業界自律

自動體外心臟電擊去顫器（AED）可能因維護管理不當，造成遺失、電池或貼片過期等，危急時刻未必能用。台灣公眾除顫發展協會整合業者，將嚴謹自律，避免「設後不理」。

號稱救命神器的AED是心因性猝死的急救利器，根據緊急醫療救護法規定，8類公共場所必須安裝，希望在公共場所發生心因性猝死的第一時間，民眾可就近取得並急救，提升心因性猝死存活率。

台灣公眾除顫發展協會理事長徐震宇表示，AED設置雖能有效提升猝死存活率，但若因維護管理不當，也可能因此錯失了急救良機。在過去幾年當中，確實曾因設置單位維護管理不當，造成AED遺失、電池過期、貼片過期、外箱傷人等狀況。

徐震宇表示，為了落實AED的維護與管理，協會成立產業委員會，將AED產銷業者、配件廠商、物聯網（IOT）業者、技術人員等相關資源，整合AED產業鏈，並於日前舉行委員會議，目標是產業自律，相關會員廠商未來將在協會的協助下，共同提升服務能量與品質，並透過嚴謹的自律機制，杜絕設後不理，落實維護管理。

現在坊間不少AED是熱心單位捐贈，但捐贈後維護管理責任缺空。徐震宇說，未來將透過廠商找到原捐贈者，告知後續維護管理問題，如果捐贈者願意持續捐贈耗材最好；如果不願意，協會將另找善心人士捐贈耗材貼片。