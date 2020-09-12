雙鋼印口罩長這樣！桃園口罩國家隊率全台之先測試出爐

中央流行疫情指揮中心規定，17日起國產平面醫用口罩應在口罩本體以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，藥局販售實名制口罩一律為雙鋼印樣式，桃園市口罩國家隊「善存科技」在市府經發局協助下，全新的成人口罩模具今天熱騰騰到廠，雙鋼印口罩樣式今晚測試出爐，市長鄭文燦將於後天訪視，為國家隊加油打氣。

善存科技位於桃園龜山工業區內，原為預錄式光碟片生產大廠，今年因爆發新冠肺炎疫情，因廠內有購入口罩機台，主動與政府聯繫投入生產防疫使用的醫用口罩工作，在取得醫療器材證號後，3月25日正式被徵收為口罩國家隊一員，成為台灣第1家異業自行投資口罩生產許可的廠商，善存當時也慨捐2萬片醫用口罩給桃園市政府運用。

由於先前實名制口罩爆出有陸製混充事件，衛福部為重建國人對實名制醫用口罩系統信心，最新規定未來國內醫用口罩必須逐片標示MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣防偽，違者最高將依藥事法罰200萬元。

在桃園市政府經發局積極協助下，善存科技今天率先分配到4套可蓋雙鋼印的成人口罩模具，替廠內既有口罩機台更換全新模具後，隨即展開測試，為全台第1家進行雙鋼印口罩測試的口罩國家隊，中央流行疫情指揮中心人員目前仍在工廠內查看測試情形。