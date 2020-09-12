快訊

台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

「花木蘭」爭議不斷 迪士尼財務長坦承：為我們造成問題

初級客語認證今近7千人應試 基隆報名人數成長6成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
客委會主委楊長鎮今前往苗栗縣公館國中試區訪視客語認證考試，鼓勵大家傳承客家話。圖/客委會提供
客委會主委楊長鎮今前往苗栗縣公館國中試區訪視客語認證考試，鼓勵大家傳承客家話。圖/客委會提供

「109年度客語能力初級認證」第一梯次今在全國15個考區、37個試區學校登場，本梯次最多考生報名的縣市為苗栗縣共2295人報名，到考1751人，到考率76.30%；全國總到考率則為76.40%，共有6915人應試。客家委員會主任委員楊長鎮今特地前往苗栗縣公館國中試區訪視，鼓勵大家傳承客家話，世世代代講客家話，永永遠遠做客家人。

客委會指出，苗栗公館國中積極推動並鼓勵學生學客語、講客話，近3年均有上百位學生參與認證，自107年度起在公館國中設立試區，以便學生能就近應試。此外，在全國各縣市中，成長最多的是基隆市，報名人數較去年成長近6成，高達242人報考，客委會今年度首度在基隆的海大附中設立試區，提升當地考生的便利性。

楊長鎮表示，根據105年客委會全國客家人口基礎資料調查研究調查，13歲以下的客語使用人口占13%，今年度客委會將再進行第二次調查，希望全國各級學校都要以公館國中的標準來推動客語發展、以苗栗縣為模範，鼓勵還沒考過客語認證的學生都來參加。

第二梯次的客語初級認證也將於20日舉行，預計有5211名考生應試。客委會提醒考生，應試前請詳讀准考證上的試場資訊、試場規則及相關注意事項，認證當日寬估時間提早出門、並記得攜帶准考證、身分證明文件及佩戴口罩應考。試前亦可多多利用報名網站的「線上試考」功能熟悉全數位化認證流程及各題型界面。如有其他問題請電洽109年度客語能力初級認證總試務中心：0800-699-566。

全國認證成績將於11月16日公布於報名網站（http://hakka.sce.ntnu.edu.tw/hakka），考生可登入查詢並下載成績單，當天也將同步以限時專送寄發紙本成績單，合格證書則於11月30日（星期一）起寄發。

客語 客委會 苗栗縣

延伸閱讀

影／初級客語認證登場 公館國中參加數通過率都居首

徐耀昌誰來接棒？ 議長鍾東錦上任國民黨主委備受注目

客委會擬擴大編制 推廣客語盼使用人口倍增

乙未保台關鍵一役 客委會主委楊長鎮勘察尖筆山古戰場

相關新聞

雙鋼印口罩長這樣！桃園口罩國家隊率全台之先測試出爐

中央流行疫情指揮中心規定，17日起國產平面醫用口罩應在口罩本體以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，...

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

中央氣象局針對18縣市發布豪雨、大雨特報。鋒面影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日新北市、基隆市有局部大雨或豪雨...

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

「偽出國」熱潮持續，各航空公司大玩創意，星宇航空、長榮航空先後畫出8、愛心和讚的形狀，星宇甚至飛近釣魚台，讓旅客相當興奮...

華藝網涉誘簽「賣身契 」 李永得：將為藝術家平反

文化部長李永得今下午出席「2020台灣當代一年展」開幕式，他在致詞時指出，「全球華人藝術網有限公司涉嫌詐欺藝術家授權案」...

淋巴癌初期症狀不明顯無法篩檢 醫師籲高危險群留意

淋巴癌因初期無明顯異常、又可能有類似感冒症狀，許多人因而未能及時就醫時機，奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌今天在「淋...

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

持續補貨限量開賣炫彩口罩的萊爾富，每次都被旋風掃空，今天（9/12）中午12點萊爾富於自創企業版口罩預購系統Life-E...

【冷氣揭密／下】法規不管空調換氣 專家：室內空氣品質法「立假的」

你是否也覺得辦公室雖然開了冷氣，卻常常感覺昏昏欲睡？本報記者訪查訪發現，環保署雖然訂了「室內空氣品質管理法」，但建築法規根本沒要求空調設備要有換氣功能，造成冷氣房的二氧化碳濃度經常超標，被專家批「法是立假的」。

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

身邊總會有這種人，就是人感覺很好，相處得也很愉快，但私底下卻是小動作不斷，根本就是超虛偽的個性，就有星座專家分析，3個星...

新北基隆升級豪雨特報 三芝降雨破200毫米

中央氣象局今天午後發布18縣市大雨特報，之後新北市及基隆市升級為豪雨特報，氣象局統計，至傍晚新北市的三芝累積雨量最多，已...

運彩發行條例公聽會北中南3場圓滿落幕 各界暢所欲言

中華民國公益暨運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今天說，由教育部體育署舉辦、台科大台彩與博弈研究中心協辦的北、中、南共三場「...

台大醫院125週年 首隻吉祥物醫寶亮相

台大醫院今天舉行院慶義診活動，推出台大醫院125週年首隻吉祥物「醫寶」。台大醫院院長吳明賢說，「醫寶」身型就是「台大」字...

81歲超強健身阿伯 45度仰臥起坐可做20下

健身房裡，最斜45度的仰臥起坐，你可以做幾下？81歲的李正明，可以連續做20下毫不費力、拉背可以做66公斤10下、蹬腿機能做到90kg，他的影片被網友Jimmy Lin拍下，分享在健身社群「有肌勵」，不少網友都驚呼「這個年紀，真的是神體力！」

熱門新聞

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。