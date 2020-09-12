初級客語認證今近7千人應試 基隆報名人數成長6成

「109年度客語能力初級認證」第一梯次今在全國15個考區、37個試區學校登場，本梯次最多考生報名的縣市為苗栗縣共2295人報名，到考1751人，到考率76.30%；全國總到考率則為76.40%，共有6915人應試。客家委員會主任委員楊長鎮今特地前往苗栗縣公館國中試區訪視，鼓勵大家傳承客家話，世世代代講客家話，永永遠遠做客家人。

客委會指出，苗栗公館國中積極推動並鼓勵學生學客語、講客話，近3年均有上百位學生參與認證，自107年度起在公館國中設立試區，以便學生能就近應試。此外，在全國各縣市中，成長最多的是基隆市，報名人數較去年成長近6成，高達242人報考，客委會今年度首度在基隆的海大附中設立試區，提升當地考生的便利性。

楊長鎮表示，根據105年客委會全國客家人口基礎資料調查研究調查，13歲以下的客語使用人口占13%，今年度客委會將再進行第二次調查，希望全國各級學校都要以公館國中的標準來推動客語發展、以苗栗縣為模範，鼓勵還沒考過客語認證的學生都來參加。

第二梯次的客語初級認證也將於20日舉行，預計有5211名考生應試。客委會提醒考生，應試前請詳讀准考證上的試場資訊、試場規則及相關注意事項，認證當日寬估時間提早出門、並記得攜帶准考證、身分證明文件及佩戴口罩應考。試前亦可多多利用報名網站的「線上試考」功能熟悉全數位化認證流程及各題型界面。如有其他問題請電洽109年度客語能力初級認證總試務中心：0800-699-566。

全國認證成績將於11月16日公布於報名網站（http://hakka.sce.ntnu.edu.tw/hakka），考生可登入查詢並下載成績單，當天也將同步以限時專送寄發紙本成績單，合格證書則於11月30日（星期一）起寄發。