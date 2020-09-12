快訊

台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

「花木蘭」爭議不斷 迪士尼財務長坦承：為我們造成問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
究竟有哪3個星座，內心裡藏著可怕的惡魔？圖／摘自 pexels
究竟有哪3個星座，內心裡藏著可怕的惡魔？圖／摘自 pexels

身邊總會有這種人，就是人感覺很好，相處得也很愉快，但私底下卻是小動作不斷，根本就是超虛偽的個性，就有星座專家分析，3個星座的人，可能比較容易會心口不一，讓人感覺總是假假的。

雙子座

總給人親切、好親近的雙子座，在團體中是大家的開心果，也容易成為大家的焦點，但和藹可親的雙子座總會把自己放在受害者角色的位置。每步計畫都是為了掩護，復仇時更是快狠準。

如果真的認為雙子座是好惹的，那就錯了！外表像天使般的溫和，內心卻住著惡魔，對於雙子座想要展開報復，是非常輕而易舉的事情，他們的心思縝密，邏輯思考強，但由於雙子座的偶像包袱較重，通常會用你看不到的小手段，讓你掉入慢慢死亡的陷阱之中。

雙魚座

雙魚座根本是金馬影后的天生候選人，更是典型的笑面虎。通常不會苛刻身邊的人，更不會做出太多無理的要求。在溫和的個性之下，但當遇見不可忍受的事情時，會將事情藏在心裡不告訴任何人，在你最脆弱、最不注意的時候，趁勝追擊將你一網打盡，可說是把溫柔的刀，刀刀入骨。

雙魚座的心胸很小，喜歡記著別人說得難聽話、忌妒心強，在生活中又有許多自己的堅持及規則。

處女座

處女座看起來體貼、文弱，就像是天使一般，習慣帶著一抹淡淡的笑顏，用溫暖包覆著別人的心。但你不了解的處女座，私底下的她們，藉由這顆溫暖包覆，讓你沒有防備的情況下將你推入陷阱之中。

在團體之中，許多朋友與朋友之間相處，用的就是真心，然而在處女座的心裡卻有個先來後到的規矩，為何我比你先認識他，他卻跟你比較多接觸（你點燃的他的兇心）。生活喜歡走著極端的處女座，雖然富有著善良與同情心，但他們邪惡起來威力力道也不小。

團體之中總有些你看不到陷阱，無論是什麼星座，都應該謹慎行事。圖／摘自 pexels
團體之中總有些你看不到陷阱，無論是什麼星座，都應該謹慎行事。圖／摘自 pexels
跟這些星座相處，必須處處小心。圖／摘自 pexels
跟這些星座相處，必須處處小心。圖／摘自 pexels
心口不一是這三個星座的最大特點。圖／摘自 pexels
心口不一是這三個星座的最大特點。圖／摘自 pexels

星座

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 大谷4支0、洛磯再見滿貫砲擊沉天使

MLB／神鱒16轟獨居第一 天使邦迪飆12K當「沉默王牌」

人間天使！朴寶劍入伍前低調行善 陪伴育幼院小朋友7年

花蓮／赤柯山金針花季 天使花毯如金色海浪

相關新聞

雙鋼印口罩長這樣！桃園口罩國家隊率全台之先測試出爐

中央流行疫情指揮中心規定，17日起國產平面醫用口罩應在口罩本體以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，...

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

中央氣象局針對18縣市發布豪雨、大雨特報。鋒面影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日新北市、基隆市有局部大雨或豪雨...

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

「偽出國」熱潮持續，各航空公司大玩創意，星宇航空、長榮航空先後畫出8、愛心和讚的形狀，星宇甚至飛近釣魚台，讓旅客相當興奮...

華藝網涉誘簽「賣身契 」 李永得：將為藝術家平反

文化部長李永得今下午出席「2020台灣當代一年展」開幕式，他在致詞時指出，「全球華人藝術網有限公司涉嫌詐欺藝術家授權案」...

淋巴癌初期症狀不明顯無法篩檢 醫師籲高危險群留意

淋巴癌因初期無明顯異常、又可能有類似感冒症狀，許多人因而未能及時就醫時機，奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌今天在「淋...

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

持續補貨限量開賣炫彩口罩的萊爾富，每次都被旋風掃空，今天（9/12）中午12點萊爾富於自創企業版口罩預購系統Life-E...

【冷氣揭密／下】法規不管空調換氣 專家：室內空氣品質法「立假的」

你是否也覺得辦公室雖然開了冷氣，卻常常感覺昏昏欲睡？本報記者訪查訪發現，環保署雖然訂了「室內空氣品質管理法」，但建築法規根本沒要求空調設備要有換氣功能，造成冷氣房的二氧化碳濃度經常超標，被專家批「法是立假的」。

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

身邊總會有這種人，就是人感覺很好，相處得也很愉快，但私底下卻是小動作不斷，根本就是超虛偽的個性，就有星座專家分析，3個星...

新北基隆升級豪雨特報 三芝降雨破200毫米

中央氣象局今天午後發布18縣市大雨特報，之後新北市及基隆市升級為豪雨特報，氣象局統計，至傍晚新北市的三芝累積雨量最多，已...

運彩發行條例公聽會北中南3場圓滿落幕 各界暢所欲言

中華民國公益暨運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今天說，由教育部體育署舉辦、台科大台彩與博弈研究中心協辦的北、中、南共三場「...

台大醫院125週年 首隻吉祥物醫寶亮相

台大醫院今天舉行院慶義診活動，推出台大醫院125週年首隻吉祥物「醫寶」。台大醫院院長吳明賢說，「醫寶」身型就是「台大」字...

81歲超強健身阿伯 45度仰臥起坐可做20下

健身房裡，最斜45度的仰臥起坐，你可以做幾下？81歲的李正明，可以連續做20下毫不費力、拉背可以做66公斤10下、蹬腿機能做到90kg，他的影片被網友Jimmy Lin拍下，分享在健身社群「有肌勵」，不少網友都驚呼「這個年紀，真的是神體力！」

熱門新聞

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。