要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

身邊總會有這種人，就是人感覺很好，相處得也很愉快，但私底下卻是小動作不斷，根本就是超虛偽的個性，就有星座專家分析，3個星座的人，可能比較容易會心口不一，讓人感覺總是假假的。

雙子座

總給人親切、好親近的雙子座，在團體中是大家的開心果，也容易成為大家的焦點，但和藹可親的雙子座總會把自己放在受害者角色的位置。每步計畫都是為了掩護，復仇時更是快狠準。

如果真的認為雙子座是好惹的，那就錯了！外表像天使般的溫和，內心卻住著惡魔，對於雙子座想要展開報復，是非常輕而易舉的事情，他們的心思縝密，邏輯思考強，但由於雙子座的偶像包袱較重，通常會用你看不到的小手段，讓你掉入慢慢死亡的陷阱之中。

雙魚座

雙魚座根本是金馬影后的天生候選人，更是典型的笑面虎。通常不會苛刻身邊的人，更不會做出太多無理的要求。在溫和的個性之下，但當遇見不可忍受的事情時，會將事情藏在心裡不告訴任何人，在你最脆弱、最不注意的時候，趁勝追擊將你一網打盡，可說是把溫柔的刀，刀刀入骨。

雙魚座的心胸很小，喜歡記著別人說得難聽話、忌妒心強，在生活中又有許多自己的堅持及規則。

處女座

處女座看起來體貼、文弱，就像是天使一般，習慣帶著一抹淡淡的笑顏，用溫暖包覆著別人的心。但你不了解的處女座，私底下的她們，藉由這顆溫暖包覆，讓你沒有防備的情況下將你推入陷阱之中。