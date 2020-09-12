台大醫院125週年 首隻吉祥物醫寶亮相

台大醫院今天舉行院慶義診活動，推出台大醫院125週年首隻吉祥物「醫寶」。台大醫院院長吳明賢說，「醫寶」身型就是「台大」字樣，希望增加親民度。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響，原本台大醫院訂於6月辦理的院慶義診列車在9月重新發車，在台北青年公園舉辦「防疫新生活 健康守護有你我」義診活動。

義診活動不只以義診守護民眾健康，今年更推出台大醫院125週年以來第一隻吉祥物「醫寶」。從徵選、評選到製作完成，總共耗時超過1年，「醫寶」從將近200名參賽者中脫穎而出。

吳明賢表示，「醫寶」是以台大醫院 的「台大」兩個字，演變為吉祥物設計主體。身為台大醫院員工之一，醫寶總是笑臉面對病人，因為是好吃好睡的好寶寶，醫寶有著圓滾滾的肚子，一起參加院慶義診活動，與民眾一同了解如何讓自己變得更健康。

因應疫情，義診設立防疫相關健康攤位，讓民眾樂活防疫，洗手護健康，也推出防疫飲食介紹。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，由於短時間內武漢肺炎疫苗的研發及缺乏有效的治療方法，需要防疫新生活運動。義診活動特別準備防疫飲食，如以健康的辛香料大蒜、有豐富營養的花椰菜等，設計好吃又培養抵抗力的菜單。

此外，北護分院長期致力高齡飲食，此次義診設立「吞好聽好健康老」攤位。黃國晉說，以往大家都會認為醫院的飲食很難吃，希望把健康、好吃的高齡飲食推入社區，教導家屬透過改變食材質地，製作適合長者吞嚥的健康食物。