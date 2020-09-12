每2名失蹤老人有1人失智 老盟推「愛的手鍊」簡化申請

老人福利聯盟自2001年成立「失蹤老人協尋中心」至今，有3萬多人配戴愛的手鍊，並成功幫助逾7200人次的家庭團聚，其中配戴手鍊者的尋獲率接近百分之百。老盟秘書長張淑卿指出，過去失智症者申請手鍊程序繁複，要往返醫院、區公所四、五次，今年則有所突破，確診後，在台北、台中、苗栗、澎湖、金門5個縣市的失智共照中心就可現場申請、獲得免費的愛心手鍊，大大縮短流程。

老盟今下午舉辦「鍊起希望 串聯愛」活動。老盟指出，失蹤老人協尋中心服務對象除了65歲以上老人外，也包括18歲以上的身心障礙者，整合資源推動失蹤成人協尋工作。據警政署統計，每年超過2萬5千人的失蹤人口中，失蹤老人逐年增加，而失蹤老人每2名就有1名可能失智，2019年失蹤的失智者有2038人，佔全部失蹤人口近1成，更佔整體失蹤老人的主要原因。

衛福部社家署副署長李臨鳳表示，我國老年人口越來越多，代表著失智症人口也會增加，因為無法預知失智症者甚麼時候會走失，因此需要民眾發揮「雞婆」精神協助，而推廣愛的手鍊，則是讓家人安心，串起走失者回家的希望。張淑卿則說，年輕人常在街頭走動，今天特地向年輕人宣導愛的手鍊，讓年輕人及早認識老年議題，如果在街上發現疑似走失的長輩，可以協助帶往警察局。

張淑卿也提到，過去申請手鍊程序複雜，需要往返醫院門診、區公所約3到5次，今年在企業的贊助下，全國失智症共照中心合作，在台北、台中、苗栗、澎湖、金門5個縣市有所突破，只要在醫院確診有走失之虞，失智症共照中心就會協助發放免費的愛的手鍊，最快當天就可拿到。