淋巴癌初期症狀不明顯無法篩檢 醫師籲高危險群留意

淋巴癌因初期無明顯異常、又可能有類似感冒症狀，許多人因而未能及時就醫時機，奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師吳鴻昌今天在「淋巴癌病友會」活動呼籲民眾，若淋巴出現「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」6大現象、無原因淋巴結腫大，就應注意找專科醫師確認有無異常。

吳鴻昌指出，淋巴癌雖非十大癌症之一，但病例逐年增加，分為非何杰金氏及何杰金氏兩大類，多數淋巴癌屬非何杰金氏，40到50歲好發族群，何杰金氏淋巴癌則以30多歲年輕人及60到70歲長者較常見。

吳鴻昌舉一名54歲張姓患者為例，他因反覆發燒、全身皮膚焦痂，就醫多次始終查不出原因，經病理檢查確診為淋巴癌，幸運經化療後腫瘤消失，目前門診追蹤。

淋巴癌研究顯示，除先天基因異變導致免疫系統不全，後天過度勞累、作息不正常或菸酒、刺激性飲食過量及病毒感染、環境汙染都可能引發。

吳鴻昌表示，淋巴癌目前無法篩檢，若或半年內體重驟減10%以上、出現無原因淋巴結腫大或莫名發燒、盗汗，就應立即就醫檢查；但因發燒、淋巴結腫大與感冒或部分感染症狀雷同，有疑問即早就醫即可，無需過度恐慌。