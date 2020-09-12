「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

「偽出國」熱潮持續，各航空公司大玩創意，星宇航空、長榮航空先後畫出8、愛心和讚的形狀，星宇甚至飛近釣魚台，讓旅客相當興奮，卻也意外觸動政治敏感議題。有鑑於此，交通部民航局8月下旬發函至各航空公司，要求必須依照飛航申請所提計畫執飛，及需先附上航路圖。對此，各航空公司表示，會配合民航局要求辦理。

國內疫情雖然趨緩，不過現階段仍無法出國。從8月6日開始，由台灣虎航打頭陣，星宇航空、中華航空、長榮航空相繼推出專機搶客。除了七夕情人節星宇、華航皆有專機，星宇也將於中秋節推出追月號，長榮更是一口氣公布到明年元旦的專機，目前也正規畫從高雄出發。

不過在諸多偽出國班機中，也發生不少「插曲」。其中又以星宇8月16日在機上宣布「加碼飛釣魚台」最為緊張。據了解，當天航班飛行計畫原定往南，後來又提報給航管，航路改往北，接近釣魚台時又提出申請要臨時變更航路，遭航管拒絕。

對此，星宇強調一直以來都按照員航路走，並未偏航，也有是先向日方提出申請，相信該函文並非針對星宇。對於民航局的航文會配合辦理。

另外星宇說，當初會畫8並非刻意，只是在東沙環礁上空本來就有個迴旋，該場域進去跟出來後航路圖上就會像8的圖案，剛好當天是董事長張國煒執飛，又恰巧接近父親節，才讓機上旅客有了驚喜的聯想，並非刻意畫圖。

民航局說，考量飛航安全與避免增加航管負擔，民航局確實有發文要求業者。發文有兩項重點，包含必須依照飛航申請所提計畫執飛，不得任意變更；另為需先附上航路圖。