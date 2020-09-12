81歲超強健身阿伯 45度仰臥起坐可做20下

健身房裡，最斜45度的仰臥起坐，你可以做幾下？81歲的李正明，可以連續做20下毫不費力、拉背可以做66公斤10下、蹬腿機能做到90kg，他的影片被網友Jimmy Lin拍下，分享在健身社群「有肌勵」，不少網友都驚呼「這個年紀，真的是神體力！」

「李伯伯，你太厲害了！」「你到底怎麼做到的？」對於健身影片突然引發討論，李正明接受「有肌勵」採訪，笑得很靦腆，「沒想到那麼多人看，不好意思！」

李正明過去在電機公司服務，年輕時就很喜歡打球、爬山、游泳，百岳爬了30幾座，退休後為了保持好體力，更培養每天運動的好習慣。

運動健將的挫敗

前幾年，他在游泳池穿褲子跌倒，摔到頭，一、兩個月後腦積血，左邊身體動彈不得摔下床，緊急腦部開刀，術後休養好幾個月再去爬合歡山，卻發現原本健步如飛的腿竟然會發抖，讓他感嘆「難道運動人生就要邁向終點了嗎？」

今年他加入健身房，才知道原來腿會發抖，是因為年紀大，加上休養期間沒持續運動，導致肌肉力量不夠。

鍛鍊肌肉的開始

他開始透過重訓練股四頭肌，現在去爬山一點都不怕，「體力夠就有信心，不怕跌倒」更可以連續游自由式一小時不休息，每周騎一趟單車36公里、一個禮拜爬一次七星山，他的好體力，讓健身房裡不少年輕人都讚嘆不已。

但李正明也並非每天都活力充沛「也是會累啊，有時候想偷懶不想練，就想不然至少來健身房洗個澡好了，來了就自動會運動，既然都開始運動了，就乾脆整到做一遍，腿部、胸肌都做一遍，洗完澡才回家。」

用運動維持52年夫妻感情

81歲的李正明，和77歲的妻子結縭52年，維持甜蜜感情的祕方也是「一起運動」。身體健康的兩人，總是甜甜蜜蜜的四處遊山玩水，享受人生，對比其他同年齡親友，不少人病痛纏身，李正明笑說「有沒有運動，真的差很多！」

他也以自身例子，鼓勵更多人「年輕開始就要運動」，也不要因為年紀大就不敢運動，「不管年紀多大，都應該讓自己過得健康快樂！」

｢有肌勵｣是女性專屬健身社群，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵 https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower



81歲的超強健身阿伯李正明，現仍每周爬一次七星山。圖片由李正明授權「有肌勵」刊登

81歲的超強健身阿伯李正明，現仍每周騎一趟36公里單車。圖片由李正明授權「有肌勵」刊登

圖片由李正明授權「有肌勵」刊登