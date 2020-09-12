微弱鋒面通過！ 周末各地天氣不穩 不排除短時強降雨

上午微弱鋒面通過台灣，天氣風險公司分析師廖于霆表示，雖然鋒面結構不佳，但台灣位於不穩定區域內，各地全天都有短暫陣雨發生機會，尤其是西半部，不排除有瞬間較大雨勢的可能。全台高溫32-33度，低溫26-27度，屬於早晚舒適、中午悶熱。

此外，廖于霆表示，全台各地山區午後也有熱對流發生可能，尤其是新竹以北山區與宜蘭花蓮山區，因為大氣環境適合午後雷陣雨的發展，午後盡量避免前往山區，看見閃電就趕緊下山躲避，上游烏雲密布就要留意溪水暴漲。

明天台灣仍在低壓區，天氣持續不穩定，西半部全天偶有陣雨，沒下雨的時候雲量也偏多，新竹以北山區與東半部午後也有熱對流發展，不排除有短時較強降雨發生可能，要一直等到下周一台灣附近風場轉偏東風，台灣天氣才會稍稍穩定一些，但山區持續有午後雷陣雨。

他說，未來一周台灣附近沒有明顯天氣系統，都處在低壓偏南風影響之下，有時候吹西南風，有時候吹東南風，所以每天降雨的區域可能都會有些不同，有時偏東邊，有時偏西邊，但是要未來要非常晴朗穩定的天氣型態，目前暫時還看不到。