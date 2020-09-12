體驗參山之美高CP值騎旅活動來了！ 14日中午開放報名

交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興說，為振興後疫情觀光，並為明年的自行車旅遊年暖場，9月27日起舉辦2020參山自行車騎旅3大主題活動，有探索獅頭山、勇闖大梨山，以及輪轉八卦山，由達人林彥君、魏華萱、夏美等人領騎，帶遊客漫遊參山。

柯建興指出，9月14日中午12時起開放報名，不少民眾因為參山處活動辦出口碑，活動CP值高、報名秒殺，加上今年名額有限，都準備報名體驗參山之美。

「探索獅頭山」一日遊有二場，分別是9月27日、10月17日。由魏華萱領騎，帶民眾漫遊新竹峨眉湖，參訪百年歷史的富興茶業文化館、享用客家風味餐及北埔老街巡禮，名額共100名，每人499元起。

「勇闖大梨山、越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅有2場，分別是11月7日至9日、12月5日至7日，名額共30名，報名費用6900元起。邀夏美領騎，沿台8線騎乘路線長征約70公里，途中參觀德基水庫秘境、體驗原民部落探秘，以及福壽山及天池賞景，在梨山享受遠離塵囂的清靜美好。

「輪轉八卦山、追風找茶趣」八卦山自行車嘉年華活動11月28日將在彰化社頭清水岩溫泉露營區登場，活動限額500名，費用200元。分2條路線出發，由林彥君與在地自行車隊領騎，徜徉在八卦山茶香美景，一路暢遊經典的139線、挑戰長青自行車道、體驗鐵馬尬火車的二水自行車道。