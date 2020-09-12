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體驗參山之美高CP值騎旅活動來了！ 14日中午開放報名
交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興說，為振興後疫情觀光，並為明年的自行車旅遊年暖場，9月27日起舉辦2020參山自行車騎旅3大主題活動，有探索獅頭山、勇闖大梨山，以及輪轉八卦山，由達人林彥君、魏華萱、夏美等人領騎，帶遊客漫遊參山。
柯建興指出，9月14日中午12時起開放報名，不少民眾因為參山處活動辦出口碑，活動CP值高、報名秒殺，加上今年名額有限，都準備報名體驗參山之美。
「探索獅頭山」一日遊有二場，分別是9月27日、10月17日。由魏華萱領騎，帶民眾漫遊新竹峨眉湖，參訪百年歷史的富興茶業文化館、享用客家風味餐及北埔老街巡禮，名額共100名，每人499元起。
「勇闖大梨山、越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅有2場，分別是11月7日至9日、12月5日至7日，名額共30名，報名費用6900元起。邀夏美領騎，沿台8線騎乘路線長征約70公里，途中參觀德基水庫秘境、體驗原民部落探秘，以及福壽山及天池賞景，在梨山享受遠離塵囂的清靜美好。
「輪轉八卦山、追風找茶趣」八卦山自行車嘉年華活動11月28日將在彰化社頭清水岩溫泉露營區登場，活動限額500名，費用200元。分2條路線出發，由林彥君與在地自行車隊領騎，徜徉在八卦山茶香美景，一路暢遊經典的139線、挑戰長青自行車道、體驗鐵馬尬火車的二水自行車道。
參山處說，這次「輪轉八卦山」活動邀身障手搖車隊參與，終點社頭清水岩溫泉露營區舉辦兒童滑步車趣味競賽活動，限額30名；終點也安排連串精彩活動，邀請「尋人啟事」人聲樂團、小朋友最愛的「YOYO家族」表演，以及在地市集，消費滿額可參加總價值超過10萬元的抽獎，最大獎6萬多元的美利達自行車。詳情可透過參山國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢。
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