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振興券「付500抵1000」！趣淘漫旅台東住一晚每人249起
還在猶豫振興券用在哪最划算？Hotel cham cham趣淘漫旅台北加碼住房優惠，即日起於平日入住「趣淘探險隊」VR秘室逃脫專案，使用振興券支付部分房費至少500元，可抵扣1000元，等同於只需2,299元起，再扣除安心旅遊補助1,000元，即可以每人649元入住一晚，含飯店早餐(價值1,430元)與免費體驗「JungleQuest叢林探險」VR密室逃脫遊戲乙次(市價1,000元)，再加贈價值800元的探險包小禮。
趣淘漫旅台北與HTC合作住房專案「JungleQuest叢林探險」VR密室逃脫遊戲，將深受年輕人喜愛的密室逃脫導入飯店，並運用VR技術讓旅客體驗虛擬實境，需兩人組成一隊進入叢林漂浮之島，團隊合作默契來找線索，才能成功逃脫，為升級版VR遊戲冒險體驗。
此外，想趁秋意涼爽時漫遊東台灣的民眾，今年6月新開幕的趣淘漫旅台東也推出「趣淘樂透日」專案，即日起至10月31日，於指定日入住可享每房1,999元起優惠，每房最多可入住4人，使用安心補助扣除1,000元後，平均每人最低只要249元，每日限量5間。
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