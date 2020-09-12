疫情衝擊無法出國 護照申辦數今年單月最低不到萬人

全球新冠肺炎疫情嚴峻，國人無法出國，外交部領事事務局護照收件量也大跌，去年每個月收件量都超過十萬件，今年3月後收件量都在一萬件上下，其中4月更是低於一萬件；因應護照業務量減少，領務局做出調整，除了調整人力分配，也安排教育訓練，強化人員的專業知能。

根據領務局統計，近五年國內護照製發量年平均約182萬852件，最多的一年為2015年199萬3129件，今年1至7月受到新冠肺炎疫情影響，全國收件量為27萬7099件，去年同期為109萬3131件，今年比去年大幅減少75%。

根據領務局數據，今年1月的國內護照收件量仍有約11萬5千件，2月約6萬8千件，3月約1萬8千件，4月只有9173件，5、6、7三個月都是一萬多件，而去年1月到7月每個月都有十幾萬件，最多的是5月18萬2千件，最少的則是2月11萬7千件；而每年收件量最多的5月1日勞動節，去年收件量為8千件，今年則只有518件。

領務局副局長薛秀媚表示，今年初以來，因為新冠肺炎疫情逐漸擴大，護照申辦量大幅驟降，領務局在人力分配上做出調整，因為出入境政策調整且要和外館溝通協調，國人因為出入境政策調整導致出入境受阻找立委陳情，簽證組和國會聯絡組的單位業務量大增，因此從護照製發組調3人至簽證和國會聯絡組支援。

薛秀媚說，護照業務外包承攬廠商入不敷出，因此向領務局提出紓困措施，要求減少按件計酬人力進駐，護製組配合減派人員，按件計酬人員由原本24人刪減至剩下6人，櫃檯服務也留適度且足夠的人力支應，正常班收發照櫃台數14人刪減為10人，每天中午輪值班級每周三晚上延長服務的人力，也由原本的9人刪減為5人。

薛秀媚說，考量疫情隨時變化，領務局也為可能發生的最壞情況做準備，替護製組人員安排教育訓練，過去一個人只負責護照製作流程中特定關卡，但領務局安排人員接受訓練，讓每個人都能獨立完成一本護照製作，確保萬一有人確診或需要隔離時，護照製發流程仍能順利運作。