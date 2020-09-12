「保溫瓶先生」頸椎損傷 體溫失衡疫情當頭常卡關

諮商心理師李克翰又叫「保溫瓶先生」為工作東奔西跑得搭台鐵，疫情以來，他常被測到高燒攝氏38度而被拒於門外。他因頸椎損傷，體溫調控失衡，得自行降溫才能搭車。

「保溫瓶先生」李克翰因頸椎損傷以輪椅代步，平常為了服務需要個案常跨縣市工作。他靈活駕駛電動輪椅縱然頸椎以下不能自由活動，行動仍毫不受限。但在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情當下卻常被拒於門外。

因頸椎受傷，李克翰排汗功能受損，體溫調節很不容易。偏偏在疫情當頭，到各類場所或搭台鐵都必須量體溫，他因身體「保溫」，常常量到38度以上高溫。

尤其在烈日下，如果在戶外活動超過10分鐘，李克翰體溫就會飆高。有一次他想搭台鐵但體溫太高被「退貨」；但趕時間，只好先搭計程車，拜託司機冷氣全開，讓身體降溫，才順利進站。

體溫調控失衡不是李克翰的錯，背後成本卻要他承擔。他接受中央社記者採訪時表示，為了體溫能過關，出門隨身得帶毛巾，進車站前先到廁所用冷水全身擦過一遍；或在室內冷氣送風口前狂吹一陣才能順利過關。

幸運的話，李克翰可在室內吹冷氣降溫；運氣差的時候就得在炙陽下烤曬，愈曬體溫愈高。有一次，他到監理所辦事，就因為體溫老是量不過只能在室外等降溫，最後仍降溫失敗，只能改日請人代辦。

在疫情最緊張時，李克翰儘管牙痛得要命，也不敢看牙醫；他擔心因體溫調控失衡，可能嚇到牙科醫護或被當成疑似個案通報，寧願忍著牙痛。一直拖到疫情趨緩後才就醫，結果牙爛得更嚴重。

最讓李克翰有苦難言的是，體溫調控失衡難以對外人解釋，若說明可能會被冠上「逆時中」之名。有一次他好不容易降溫，把關的人就質疑「是不是作弊，怎麼可以去擦臉降溫。」

除了「保溫瓶先生」，脊髓損傷的廣播主持人余秀芷也是「暖暖包小姐」。

余秀芷接受中央社記者採訪時表示，進出大樓常要量體溫，但悶熱的豔陽烤過身體，她的體溫往往都在「及格」邊緣；有時候超過標準，得在一旁等降溫。有一次，看著其他人可順利通關，她等了20分鐘才降溫。

余秀芷曾經跟負責量測體溫警衛說明，因脊損損傷才會高溫；警衛也說，雖知她不可能感染新冠肺炎，但必須奉命行事。也有不少人聽了余秀芷的狀況後，建議她可買涼感衣、用濕紙巾擦，甚至是帶冰塊出門。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫情期間許多機關、室內場所都需量測體溫，但原則上，量到高溫者應該是經評估風險因子後再決定是否放行。但現在多數場負責量測體溫者都非醫療人員，難有判斷基礎，可能量到高溫就一律拒絕。

莊人祥說，對於特殊狀況造成體溫調節失衡，民眾可告知守門人；但因發燒仍是新冠肺炎可能的症狀之一，也不能完全排除相關可能性，實務要判斷並兼顧障礙者需求，確實有難度。

也有防疫醫師建議，或許可少用發燒篩檢作為判斷手段，因只有部分確診者會發燒。但發燒可能是身體受感染或不舒服的反應，若有疑似症狀，仍應在家休息、避免外出。

台大醫院復健部主治醫師林昀毅接受中央社採訪時說，人體排汗功能主要由自律神經系統中的交感神經控制，交感神經興奮時會促進汗腺分泌排汗、散失體熱。

林昀毅說，交感神經由胸椎和腰椎脊髓發出，脊髓損傷患者在受傷部位以下神經受損失去功能。頸椎及高位胸椎脊髓損傷患者因失去大部分交感神經支配造成排汗功能受損，無法正常調降體溫，在炎熱環境下容易有持續性體溫過高。

除了脊髓損傷者，林昀毅說，嚴重、大面積燒燙傷者可能因皮膚真皮層汗腺被破壞，且傷口癒合後易產生肥厚性疤痕失去受傷部位排汗功能，太過炎熱環境也可能體溫調節不良。