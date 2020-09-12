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排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

聯合新聞網 / 綜合報導
富士山白雲莊（左）和玉山排雲山莊晚餐各有特色。圖擷自PTT
富士山白雲莊（左）和玉山排雲山莊晚餐各有特色。圖擷自PTT

作家劉克襄近期在臉書發文，指出玉山排雲山莊上的餐點味如嚼蠟，引發網友熱議。近期有網友發文分享，貼出日本富士山白雲莊的早、晚餐，與玉山排雲餐點做對比，原PO指出玉山的排雲餐已經算很好，富士山的餐點反而沒什麼味道。貼文一出後，網友看法兩極。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他貼出富士山白雲莊的早、晚餐照片，只見白雲莊的晚餐是咖哩飯配可樂餅，早餐是三個肚皮壽司、兩個太卷壽司、一罐飲料，相比玉山排雲晚餐是雞腿飯和三樣配菜，早餐是刈包配白粥。原PO稱「玉山的排雲餐已經很好了，是沒看過富士山白雲莊的喔，海拔高度差不多，富士山是沒有到味同嚼蠟啦，但也不好吃」。

對此，網友紛紛留言，有人認為玉山排雲餐完勝富士山白雲莊，「 玉山的看起來好太多了啊」、「有香腸和雞腿，甚至還有青菜，根本贏很大啊」、「早餐還有熱白粥配掛包，比冷冰冰壽司也好很多」、「怎麼看都是玉山贏啊，台灣美食這次贏過日本了」、「富士山根本就日式冷凍食品啊」。

有人則認為富士山白雲莊餐點較好，「富士山的看起來比較好吃耶」、「秒選富士山」、「富士山屌打，玉山一臉油樣只有台灣人才吃得下去」、「我真的寧願吃咖哩，排山的餐真的不好吃」。

不過有網友則認為兩方餐點各有優點，「早餐我覺得富士山比較好」、「晚餐玉山勝，早餐富士山勝」、「富士山早餐是看起來不錯，但天冷我會想吃熱的選玉山早餐」、「差在擺盤，不然真的玉山比較好」、「玉山會維持爬山動力，富士山的精緻到想直接下山」。

富士山 玉山

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